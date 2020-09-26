Сб, 26.09.2020
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Мария Колесникова

Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Почти все подтвержденные за прошедшие сутки новые случаи Covid-19 связаны с выявленными в предыдущие дни очагами распространения вируса на предприятиях Kuldigas tekstils, Forevers, а также в учебных учреждениях, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 17 человек заразились из ранее известных источников, два человека инфицировались на Украине, а источники заражения еще 10 человек уточняются. Арая сообщила, что теперь уже известно, что 23 случая связаны с уже выявленными источниками инфицирования.

Шесть новых случаев связаны с предприятием Kuldigas tekstils - заболели один работник и пять человек, связанных с ранее заболевшими.

Три новых случая связаны с предприятием Forevers, а 12 случаев - с распространением вируса в учреждениях образования.

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19, в Кулдигском крае - шесть, по два заболевших зарегистрированы в Даугавпилсе и Саласпилсском крае, по одному - в Юрмале и в Бабитском крае.

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