Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 17 человек заразились из ранее известных источников, два человека инфицировались на Украине, а источники заражения еще 10 человек уточняются. Арая сообщила, что теперь уже известно, что 23 случая связаны с уже выявленными источниками инфицирования.

Шесть новых случаев связаны с предприятием Kuldigas tekstils - заболели один работник и пять человек, связанных с ранее заболевшими.

Три новых случая связаны с предприятием Forevers, а 12 случаев - с распространением вируса в учреждениях образования.

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19, в Кулдигском крае - шесть, по два заболевших зарегистрированы в Даугавпилсе и Саласпилсском крае, по одному - в Юрмале и в Бабитском крае.