Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers

Почти все подтвержденные за прошедшие сутки новые случаи Covid-19 связаны с выявленными в предыдущие дни очагами распространения вируса на предприятиях Kuldigas tekstils, Forevers, а также в учебных учреждениях, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 17 человек заразились из ранее известных источников, два человека инфицировались на Украине, а источники заражения еще 10 человек уточняются. Арая сообщила, что теперь уже известно, что 23 случая связаны с уже выявленными источниками инфицирования.
Шесть новых случаев связаны с предприятием Kuldigas tekstils - заболели один работник и пять человек, связанных с ранее заболевшими.
Три новых случая связаны с предприятием Forevers, а 12 случаев - с распространением вируса в учреждениях образования.
За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19, в Кулдигском крае - шесть, по два заболевших зарегистрированы в Даугавпилсе и Саласпилсском крае, по одному - в Юрмале и в Бабитском крае.
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