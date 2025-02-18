Вторжение России в Украину: Макрон организует еще одну встречу лидеров, приглашена и Латвия

Макрон в интервью французским региональным газетам сообщил, что в среду в переговорах примут участие несколько стран Европы и стран за пределами Европы.

Президент выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу удастся

возобновить полезный диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон также заявил, что Париж не собирается направлять свой контингент в зону конфликта в Украину, на фронт, однако вместе с союзником Великобританией рассматривает возможность размещения экспертов или даже солдат в ограниченном количестве за пределами любой зоны конфликта.

Как сообщает ВВС со ссылкой на Reuters, на эту встречу планировалось пригласить также Латвию, Литву и Эстонию.

Встреча, по данным агентства, состоится в среду, и в ней примут участие, в том числе, представители стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник, 17 февраля.

Два источника Reuters рассказали, что среди приглашенных стран - Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из стран примут участие во встрече дистанционно.