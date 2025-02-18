Президент Франции Эммануэль Макрон организует в среду еще одну встречу, чтобы обсудить украинский вопрос, сообщает AFP. Во встрече примут участие и представители Латвии.
Вторжение России в Украину: Макрон организует еще одну встречу лидеров, приглашена и Латвия
Макрон в интервью французским региональным газетам сообщил, что в среду в переговорах примут участие несколько стран Европы и стран за пределами Европы.
Президент выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу удастся
возобновить полезный диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Макрон также заявил, что Париж не собирается направлять свой контингент в зону конфликта в Украину, на фронт, однако вместе с союзником Великобританией рассматривает возможность размещения экспертов или даже солдат в ограниченном количестве за пределами любой зоны конфликта.
Как сообщает ВВС со ссылкой на Reuters, на эту встречу планировалось пригласить также Латвию, Литву и Эстонию.
Встреча, по данным агентства, состоится в среду, и в ней примут участие, в том числе, представители стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник, 17 февраля.
Два источника Reuters рассказали, что среди приглашенных стран - Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из стран примут участие во встрече дистанционно.
Позже премьер-министр Эвика Силиня на платформе Х подтвердила, что во вторник во второй половине дня получила призыв президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в неформальном собрании лидеров, чтобы обсудить вопросы безопасности Европы и поддержку Украины. "Как и большая часть приглашенных лидеров стран,
"Как и большинство приглашенных лидеров, мы из NB8 договорились присоединиться к беседе удаленно", - написала Силиня.
В понедельник Макрон собрал в Париже самых влиятельных европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и европейскую безопасность.
Действия и заявления Трампа вызвали опасения в Украине и на Западе, что Вашингтон может заставить Киев согласиться на прекращение огня на условиях Москвы, и прошедшие российско-американские переговоры в Эр-Рияде только усилили эти опасения.
После переговоров в Саудовской Аравии официальные лица США и России объявили о создании делегаций высокого уровня для продолжения переговоров о прекращении войны в Украине.
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