Президент Польши: США не планируют выводить войска из Европы

Нет никаких признаков того, что США намерены сократить или полностью вывести свои войска из Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров в Варшаве со спецпосланником Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом во вторник, 18 февраля.

"Нет ничего, что указывало бы на то, что США уйдут из Европы", - заявил Дуда. По его словам, у Вашингтона "нет абсолютно никакого намерения сокращать деятельность по обеспечению безопасности в нашей части Европы или сокращать численность американских войск", передает агентство dpa.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом заявил, что США, напротив, могут нарастить свой контингент в Польше, поскольку границы Украины остаются неопределенными, напоминает dpa. Тогда Хегсет подчеркнул, что это его личная позиция.

Требование Трампа к европейцам увеличить расходы на оборону

Как пишет dpa, требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности усилил опасения среди европейских лидеров, что американцы могут вывести войска с континента.

Издание The Economist 16 февраля писало со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Джули Смит, что Трамп может вывести из европейских стран 20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала вторжения России в Украину. Об опасениях европейцев сообщали также издания The Financial Times и Politico.

По данным Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), в Европе дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии. В Польше их около 10 тысяч.

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