Ср, 19.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Президент Польши: США не планируют выводить войска из Европы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Прибытие американских сил в ФРГ (фото из архива)
Прибытие американских сил в ФРГ (фото из архива) Фото: US Army/Sgt. Stephen P. Perez/REUTERS

После встречи со спецпосланником Дональда Трампа президент Польши выразил уверенность, что США не планируют выводить военный контингент из Европы.

Нет никаких признаков того, что США намерены сократить или полностью вывести свои войска из Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров в Варшаве со спецпосланником Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом во вторник, 18 февраля.

"Нет ничего, что указывало бы на то, что США уйдут из Европы", - заявил Дуда. По его словам, у Вашингтона "нет абсолютно никакого намерения сокращать деятельность по обеспечению безопасности в нашей части Европы или сокращать численность американских войск", передает агентство dpa.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом заявил, что США, напротив, могут нарастить свой контингент в Польше, поскольку границы Украины остаются неопределенными, напоминает dpa. Тогда Хегсет подчеркнул, что это его личная позиция.

Требование Трампа к европейцам увеличить расходы на оборону

Как пишет dpa, требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности усилил опасения среди европейских лидеров, что американцы могут вывести войска с континента.

Издание The Economist 16 февраля писало со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Джули Смит, что Трамп может вывести из европейских стран 20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала вторжения России в Украину. Об опасениях европейцев сообщали также издания The Financial Times и Politico.

По данным Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), в Европе дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии. В Польше их около 10 тысяч.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх