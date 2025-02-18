Завершились переговоры Силини с министрами о приоритетах правительства в этом году

Заключительные переговоры Силиня провела с министром иностранных дел Байбой Браже.

В качестве одного из приоритетов в сфере иностранных дел премьер-министр Браже определила повышение экспортного потенциала Латвии, продолжение поддержки предпринимателей и привлечение инвестиций в сотрудничестве с Латвийским агентством инвестиций и развития.

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Кроме того, в качестве приоритетов выдвинуты укрепление трансатлантических отношений и кандидатура Латвии на место в Совете безопасности ООН, а также продолжение поддержки Украины, что важно для безопасности как Латвии, так и всей Европы, отмечает премьер.

Силиня сообщила, что обсудила с министром иностранных дел достигнутый прогресс в сфере безопасности, в том числе включение в санкции Евросоюза против России и Беларуси предложений Латвии в отношении марганцевой руды, российского природного газа и теневого флота.

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