Тот образ, который нужен Москве: что говорят о переговорах России и США в Эр-Рияде

Проблема в том, что за бортом переговоров остались сама Украина и страны Европы, которые оказывали ей значительную помощь все эти годы. Реакция последовала моментально.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах обсуждался «ультиматум» для его страны.

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — цитирует Зеленского издание «Интерфакс-Украина».

Как пишет издание Politico, прямо в день переговоров в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Главы нескольких стран ЕС: Франции, Германии, Польши, Италии и других проводили встречу накануне, 17 февраля, по итогам их переговоров никаких решений принято не было.

«Будет взаимодействие и консультации с Украиной, с нашими партнерами в Европе и другими странами, — сказал по итогам переговоров Марк Рубио, — Но в конечном итоге российская сторона будет незаменима в этих усилиях».