Фактически Россия проиграла войну в Украине, заявила во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Байба Браже.
Глава МИД Браже: Фактически Россия проиграла войну в Украине
Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин хотел трехдневную войну, однако прошло уже три года. По мнению главы МИД, Путин своих целей не достиг.
"Российская экономика рушится и разваливается. Это военная экономика, которая больше не может себя поддерживать. Это все, чего добился Путин", - сказала Браже.
Министр иностранных дел отметила, что поэтому самое главное - это поддержка, которую мир может оказать Украине. По ее мнению, высшие должностные лица и министры на переговорах с третьими странами напоминают, что поддержка Украины должна продолжаться. Браже отметила, что это самая важная задача Латвии.
"Опасения общества по поводу высказываний новой администрации США понятны"
Опасения общества по поводу высказываний новой администрации США понятны, признала во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Она подчеркнула, что публичная риторика администрации президента США Дональда Трампа отличается от подхода администрации бывшего президента США Джо Байдена, но с такими этапами надо считаться. Министр иностранных дел подчеркнула, что важно учитывать интересы Латвии.
Она сказала, что и Латвия, и США хотят сильного НАТО, и это касается как обороноспособности и увеличения финансирования, так и реальных инвестиций. Американцы хотят, чтобы страны альянса увеличили траты на оборону сверх 2% от ВВП, о чем следует договориться на предстоящем саммите в Гааге, добавила министр и подчеркнула, что Латвия это полностью поддерживает.
По словам Браже, Латвия заинтересована в том, чтобы не ослаблялся санкционный режим в отношении России. Она упомянула, что на следующей неделе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет принято решение об ужесточении санкционного режима. Министр иностранных дел сказала, что Еврокомиссия выступила со своим предложением по новым тарифам против России и Беларуси. По ее мнению, это огромный шаг, поскольку подобные контрмеры год назад не обсуждались.
Браже напомнила и о том, что в Латвии находится многонациональная бригада НАТО, в которую входят в том числе силы США. По ее словам, нет индикаций, что что-то может измениться. Министр иностранных дел добавила, что этот вопрос не является частью мирных переговоров Украины, России и США.
"Не секрет, что самой большой угрозой для США является Китай. Таковы реалии США. Американцы должны сохранить участие, однако мы должны сотрудничать с США и в Тихоокеанском регионе", - сказала министр иностранных дел.
Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что новая администрация США начала работать недавно и сейчас происходит "сонастройка" между трансатлантическими партнерами и Европой. "Мы говорим уже довольно прямо, что означает справедливый мир для Украины ", - сказала премьер.
По ее мнению, этот разговор вышел на вполне практический этап, что и заставило задать очень много вопросов.
При этом Силиня отметила, что все веяния, разговоры свидетельствуют о том, что Европа остается единой, что не может прекратиться помощь Украине, что никакого прекращения огня не может произойти с началом мирных переговоров. "Это, на мой взгляд, очень хороший сигнал", - сказала Силиня.
Браже: одним из главных приоритетов этого года станет углубление отношений Латвии и США
Одним из главных приоритетов этого года станет углубление отношений Латвии и США, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже во вторник на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней в завершение переговоров премьера с министрами.
Министр иностранных дел на пресс-конференции подчеркнула, что еще одним важным вопросом являются переговоры о бюджете Евросоюза на следующие несколько лет, в связи с чем ожидаются напряженные дебаты, а также работа над развитием экономики страны.
Браже отметила, что в прошлом году были достигнуты сравнительно хорошие результаты, так как в странах, где находятся посольства Латвии и работают представители Латвийского агентства инвестиций и развития, наблюдается рост торговли. В эти страны были организованы визиты предпринимателей, проводились мероприятия именно для предпринимателей, пояснила она.
"У нас хорошие представители частного сектора, способные работать на разных мировых рынках. Наша задача - помочь им в этом. Мы продолжим делать это и в этом году", - сказала журналистам министр иностранных дел.
Как сообщалось, Браже - последний министр правительства Силини, с которым премьер-министр встретилась, чтобы обсудить приоритеты правительства в текущем году, следует из записи премьер-министра в Х.
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