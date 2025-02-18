Глава МИД Браже: Фактически Россия проиграла войну в Украине

По ее мнению, этот разговор вышел на вполне практический этап, что и заставило задать очень много вопросов.

При этом Силиня отметила, что все веяния, разговоры свидетельствуют о том, что Европа остается единой, что не может прекратиться помощь Украине, что никакого прекращения огня не может произойти с началом мирных переговоров. "Это, на мой взгляд, очень хороший сигнал", - сказала Силиня.

Браже: одним из главных приоритетов этого года станет углубление отношений Латвии и США

Одним из главных приоритетов этого года станет углубление отношений Латвии и США, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже во вторник на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней в завершение переговоров премьера с министрами.

Министр иностранных дел на пресс-конференции подчеркнула, что еще одним важным вопросом являются переговоры о бюджете Евросоюза на следующие несколько лет, в связи с чем ожидаются напряженные дебаты, а также работа над развитием экономики страны.

Браже отметила, что в прошлом году были достигнуты сравнительно хорошие результаты, так как в странах, где находятся посольства Латвии и работают представители Латвийского агентства инвестиций и развития, наблюдается рост торговли. В эти страны были организованы визиты предпринимателей, проводились мероприятия именно для предпринимателей, пояснила она.

"У нас хорошие представители частного сектора, способные работать на разных мировых рынках. Наша задача - помочь им в этом. Мы продолжим делать это и в этом году", - сказала журналистам министр иностранных дел.

Как сообщалось, Браже - последний министр правительства Силини, с которым премьер-министр встретилась, чтобы обсудить приоритеты правительства в текущем году, следует из записи премьер-министра в Х.

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