"Не хотите показывать правду - ее покажем мы". Хакеры взломали онлайн госканалов Беларуси

"Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы", сообщил Telegram-канал "Киберпартизан Беларуси".

Вместо вечерних новостей в трансляциях на сайтах каналов появились ролики из независимых СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, на которых запечатлены избиения и задержания мирных протестующих в Минске.

"Медуза" пишет, что телевизионная трансляция каналов не прерывалась, однако по состоянию на утро 27 сентября сайт "Беларусь 1" был недоступен, а на сайте ОНТ не работало онлайн-вещание.