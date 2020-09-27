Вс, 27.09.2020
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Лотте Тисенкопфа-Илтнере, основатель компании MADARA Cosmetics
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  • "Не хотите показывать правду - ее покажем мы". Хакеры взломали онлайн госканалов Беларуси
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"Не хотите показывать правду - ее покажем мы". Хакеры взломали онлайн госканалов Беларуси

ФОТО: stringer/AP/Scanpix

Вечером 26 сентября из-за хакерской атаки было нарушено онлайн-вещание белорусских государственных каналов "Беларусь 1" и ОНТ, пишет "Медуза" со ссылкой на Tut.by.

"Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы", сообщил Telegram-канал "Киберпартизан Беларуси".

Вместо вечерних новостей в трансляциях на сайтах каналов появились ролики из независимых СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, на которых запечатлены избиения и задержания мирных протестующих в Минске.

"Медуза" пишет, что телевизионная трансляция каналов не прерывалась, однако по состоянию на утро 27 сентября сайт "Беларусь 1" был недоступен, а на сайте ОНТ не работало онлайн-вещание.

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