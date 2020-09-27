"Не хотите показывать правду - ее покажем мы". Хакеры взломали онлайн госканалов Беларуси

Вечером 26 сентября из-за хакерской атаки было нарушено онлайн-вещание белорусских государственных каналов "Беларусь 1" и ОНТ, пишет "Медуза" со ссылкой на Tut.by.
"Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы", сообщил Telegram-канал "Киберпартизан Беларуси".
Вместо вечерних новостей в трансляциях на сайтах каналов появились ролики из независимых СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, на которых запечатлены избиения и задержания мирных протестующих в Минске.
"Медуза" пишет, что телевизионная трансляция каналов не прерывалась, однако по состоянию на утро 27 сентября сайт "Беларусь 1" был недоступен, а на сайте ОНТ не работало онлайн-вещание.
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