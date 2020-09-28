Бои в Нагорном Карабахе: стороны сообщили о жертвах

В боях было уничтожено примерно 30 единиц азербайджанской бронетехники и сбиты примерно 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство.

Власти международно непризнанного Нагорного Карабаха сообщили, что в боях погиб 31 армянский солдат.

Вечером в воскресенье президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал, что в результате нападения азербайджанской армии армянам пришлось отступить на северо-востоке и юге непризнанной республики.

В свою очередь Минобороны Азербайджана утверждает, что убиты более 500 армянских солдат, подбиты 22 танки и бронетранспортера и сбиты 18 беспилотников.

Напомним, утром в воскресенье на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Обе стороны сообщили о тяжелых потерях, а также о жертвах среди гражданских.

Как Армения, так и Нагорных Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение объявил и Азербайджан. 2

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов., когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорных Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является "де факто" независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после падения СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.

Галерея: Военные действия в Нагорном Карабахе