Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Для уголовного преследования передано дело об уклонении от уплаты налогов на более 405 тыс. евро

ФОТО: Freepik

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) передала для уголовного преследования дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 405 тыс. евро, сообщили агентству LETA в СГД.

В сентябре управление налогово-таможенной полиции СГД передало в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования дело против физического лица за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Лицо подавало декларации и отчеты о хозяйственной деятельности компании в период с апреля 2014 года по декабрь 2015 года, рассчитывало суммы налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет, но не производило налоговые платежи в установленном законом порядке. Из-за этого бюджет понес убытки на сумму более 405 тыс. евро.

В апреле 2017 года управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 уголовного закона.

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