Светлана Алексиевич покинула Беларусь

72-летняя Алексиевич рано утром в понедельник, 28 сентября, улетела в Германию, сообщила белорусскому изданию Tut.by помощница писательницы Татьяна. Она также подчеркнула, что

отъезд не связан с возбужденным против Координационного совета оппозиции уголовным делом. 1

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? (...) Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия", - рассказала помощница.

"Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия", - ответила она на волнующий многих вопрос.

Белорусская служба "Радио Свобода", однако, передает другую версию со ссылкой на друзей писательницы - сообщают, что Алексиевич уехала в Германию на лечение и вернуться планирует через месяц.

"После Германии она намерена посетить Италию, где ей присудили премию. Через месяц она вернется в Беларусь.

Она не прекращает свою деятельность в качестве члена Координационного совета", 1

- сказал собеседник "Радио Свобода".

Между тем информационное агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что Алексиевич выехала из страны "из опасения за свою безопасность". Госпогранкомитет Беларуси "не подтверждает и не опровергает" информацию об отъезде писательницы, передает ТАСС.

Из семи членов президиума белорусского Координационного совета оппозиции по передаче власти пятеро были арестованы либо оказались за границей страны. На свободе на данный момент остаются только Алексиевич и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

По версии белорусских властей, создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности Беларуси. По факту создания организации возбуждено уголовное дело, по которому под стражу взяты члены его президиума - Мария Колесникова, юрист Максим Знак, а также адвокат Колесниковой Илья Салей.

Еще после задержания Марии Колесниковой дома у Алексиевич собрались европейские дипломаты, чтобы не допустить ареста 72-летней писательницы.

Саму Светлану Алексиевич ранее вызывали на допрос. Тогда она отказалась свидетельствовать против себя, и на этом допрос закончился.

Светлана Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Среди ее произведений - книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013) и другие.

Координационный совет оппозиции по передаче власти был создан по инициативе Светланы Тихановской - главной соперницы действующего (не признанного частью государств) президента Беларуси Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах. В совет вошли 33 человека - это политики, активисты, представители интеллигенции и рабочих.

Сама Светлана Тихановская вскоре после объявления итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, покинула Беларусь и уехала в Литву.