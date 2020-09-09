В квартире Алексиевич собрались дипломаты ЕС, чтобы защитить ее от задержания

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

В телефонном разговоре он отметил, что приехал к Алексиевич вместе с дипломатами Австрии, Чехии, Румынии, Словакии, Швеции и других стран.

"Мы вместе. Мы получили сигналы, что ей в дверь квартиры звонят неизвестные люди, вероятно, представители служб безопасности или милиции. Поэтому мы решили, что [Алексиевич] может грозить задержание, так как она - последняя из членов Координационного совета, которая еще не задержана или не уехала из Беларуси", - сказал Пулокас.

Он добавил, что 72-летняя Алексиевич чувствует себя хорошо и настроена остаться в стране.

"Есть несколько вариантов, однако пока что похоже на то, что Светлана хочет просто остаться там, где она есть - в своей квартире, и быть символом и героиней белорусского народа, личностью, которая и в дальнейшем будет объединять и показывать внутренний, свой путь", - добавил посол Литвы в Беларуси.

Немного позже Алексиевич сказала журналистам, что не хочет уезжать из Беларуси, однако отметила, что встревожена методами, которые могут использовать силы безопасности.

"Я не хочу покидать страну", - заявила она, отметив практику белорусских силовиков "отправлять людей куда-то" за пределы страны и добавив, что члену президиума КС Марии Колесниковой удалось пресечь такие действия.

Писательница также сообщила, что в тот же день утром ей кто-то "без конца звонил в дверь", причем это были "профессиональные звонки". Кроме того, она сообщила о слежке за ней в течение месяца после президентских выборов, пишет DW.

Светлана Алексиевич подчеркнула, что Координационный совет продолжит работу, несмотря на действия властей в отношении его членов."Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным", - отметила она и указала, что работать в нем выразили желание 4000 человек.

Утром того же дня, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Алексиевич, она опубликовала заявление на сайте Белорусского ПЕН-центра, который она возглавляет. В нем писательница подчеркнула, что акции протеста в Беларуси проводят не члены КС, а гражданское общество.

"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна.

Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ", - заявила Алексиевич.

Светлана Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума КС, хотя по состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. 9 сентября был задержан член КС Максим Знак, в тот же день стало известно об аресте Марии Колесниковой, которая была похищена 7 сентября и которую власти пытались насильственно вывезти из страны. Протесты в Беларуси не прекращаются уже ровно месяц после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов получил действующий президент Александр Лукашенко.