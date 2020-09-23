Ср, 23.09.2020
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Координационный совет призывает к бессрочной акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси планирует провести бессрочную акцию неповиновения после тайной инаугурации Александра Лукашенко. Об этом в своем Tелеграм-канале написал член президиума КС Павел Латушко, сообщает "Медуза".

Латушко раскритиковал тайную инаугурацию Александра Лукашенко, заявив, что она "больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе", и подчеркнул, что формально предыдущий срок полномочий окончен и добавил, что "с сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь".

"Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!", - написал член президиума КС.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной церемонии инаугурации, которая прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости.

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