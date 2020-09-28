Чтобы довести историю "до еще большего абсурда": Киселев переночевал в номере Навального

"Вообще я приглашал сюда с собой жену, но она отказалась - говорит, что брезгует. Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться. 23 сентября я проснулся в томской гостинице Xander ровно в той самой комнате, где останавливался Навальный. Считается (по крайней мере так нам говорят), что именно из этого номера забрали три бутылки воды, одна из которых была густо обмазана боевым отравляющим веществом "Новичок". Если бы это действительно было так, то гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, комнату опечатали, а попасть сюда можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения", - произнес в сюжете Киселев.

Ведущий обратил внимание на полку в номере, на которой стоит одна бутылка воды "Святой источник".

"Это стандарт, а забирали из номера три бутылки воды. Это значит, что вода была сюда принесена. Так или иначе, обстановка здесь вполне мирная. Я просто в халате, мне ничто не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели из Солсбери, когда англичане сочли, что им нужно защищаться от "Новичка", - сказал Киселев, после чего корреспондент программы начал рассказ об отравлении Скрипалей в Англии.

В свою очередь, Алексей Навальный также не сдержался и прокомментировал сюжет. Он сказал, что не надевал халат в номере, и предположил, что он мог висеть там "с тех времен, когда его отравили".

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

В комментарии изданию "Подъем" Киселев рассказал, что лететь в Томск было его идеей, так как он захотел довести историю с отравлением "до еще большего абсурда".

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале также не удержалась от комментария по поводу сюжета:

ФОТО: скриншот

Как сообщает "Дождь", ранее два дня в номере Навального провел корреспондент РИА "Новости", который "проверил на себе его безопасность".

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы "Новичок". Помимо этого, следы "Новичка" также были обнаружены на бутылке из номера в томском отеле.