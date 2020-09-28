Вытянули кошелек в туннеле Центрального вокзала: в Риге задержана группа карманников

Сотрудники полиции из группы по борьбе с карманными кражами заметили в туннеле Рижского центрального вокзала группу из трех карманников - женщину 1977 года рождения и мужчин 1960 и 1957 годов рождения.

Пока мужчины выполняли функции наблюдателей, женщина на лестнице туннеля вытащила у дамы из рюкзака кошелек. Воровка взяла деньги - десять евро, а кошелек спрятала в пешеходном туннеле. Несмотря на то, что потерпевшая не заметила произошедшего, полиция наблюдала за происходящим, и всех троих задержала.

Задержанные уже и ранее попадали в поле зрения полиции в связи с карманными кражами.

В полиции напоминают, что карманные кражи чаще всего совершаются в общественных местах - в общественном транспорте, на остановках, в пешеходных туннелях, на станциях, поэтому здесь важно соблюдать особую осторожность - не рекомендуется хранить ценные вещи в рюкзаке или во внешних карманах. Сумки следует носить спереди и по возможности придерживать рукой.

Также в субботу недалеко от Рижского автовокзала полиция заметила двух подозрительных мужчин. Один из них 1976 года рождения и ранее попадал в поле зрения полиции за карманные кражи, к тому же он находился в розыске.

При проверке личности другого мужчины выяснилось, что он родился в 1994 году и также объявлен в розыск - мужчина уклонился от исполнения решения суда в связи с преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

При обыске вещей мужчины 1994 года рождения у него был обнаружен спичечный коробок с примерно 1,5 граммами дурманящего вещества карфентанила. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков без цели их реализации.

Принимая во внимание, что мужчина 1994 года рождения был приговорен к лишению свободы за ранее совершенное преступление, но избежал его, этого человека доставили в Рижскую центральную тюрьму.