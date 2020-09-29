Нагорный Карабах сообщил о еще 26 погибших

И Армения, и Азербайджан подтвердили, что в понедельник, 28 сентября, в течение дня продолжались тяжелые бои.

В ночь на понедельник азербайджанская армия начала "массированную атаку на южном и северо-восточном секторах карабахского фронта", - сказал представитель Министерства обороны Армении.

Азербайджан не сообщает о своих жертвах, но официальные лица Нагорного Карабаха обнародовали видеозаписи сгоревших танков и бронетранспортеров и убийства боевиков в камуфляжной форме, якобы являющихся азербайджанскими солдатами.

По данным Азербайджана, девять человек погибли, а Армения сообщила о двух погибших.

Вечером в воскресенье президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал, что в результате нападения азербайджанской армии армянам пришлось отступить на северо-востоке и юге непризнанной республики.

В свою очередь Минобороны Азербайджана утверждает, что убиты более 500 армянских солдат, подбито 22 танка и бронетранспортера и сбито 18 беспилотников.

Как Армения, так и Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение объявил и Азербайджан.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.