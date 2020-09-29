Нагорный Карабах сообщил о еще 26 погибших

Еще 26 армянских солдат были убиты в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в понедельник вечером, сообщило Министерство обороны международно непризнанной республики.
Таким образом, подтвержденное властями сепаратистского региона общее количество павших армянских солдат достигло 84 человек.
И Армения, и Азербайджан подтвердили, что в понедельник, 28 сентября, в течение дня продолжались тяжелые бои.
В ночь на понедельник азербайджанская армия начала "массированную атаку на южном и северо-восточном секторах карабахского фронта", - сказал представитель Министерства обороны Армении.
Азербайджан не сообщает о своих жертвах, но официальные лица Нагорного Карабаха обнародовали видеозаписи сгоревших танков и бронетранспортеров и убийства боевиков в камуфляжной форме, якобы являющихся азербайджанскими солдатами.
По данным Азербайджана, девять человек погибли, а Армения сообщила о двух погибших.
Ранее сообщалось, что в боях были убиты примерно 200 азербайджанских солдат.
Также в боях было уничтожено примерно 30 единиц азербайджанской бронетехники и сбито примерно 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство.
Власти международно непризнанного Нагорного Карабаха сообщили, что в боях погиб 31 армянский солдат.
Вечером в воскресенье президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал, что в результате нападения азербайджанской армии армянам пришлось отступить на северо-востоке и юге непризнанной республики.
В свою очередь Минобороны Азербайджана утверждает, что убиты более 500 армянских солдат, подбито 22 танка и бронетранспортера и сбито 18 беспилотников.
Напомним, утром в воскресенье, 27 сентября, на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале военных действий.
Обе стороны сообщили о тяжелых потерях, а также о жертвах среди гражданских лиц.
Как Армения, так и Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение объявил и Азербайджан.
Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.
Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.
Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.
Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 сентября, экстренные переговоры за закрытыми дверьми, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, где с воскресенья идут ожесточенные бои, об этом в понедельник, 29 сентября, заявили дипломаты.
Галерея: Военные действия в Нагорном Карабахе
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