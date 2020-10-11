Сейчас Лили является узнаваемой многими и высокооплачиваемой актрисой, но так было не всегда. Как признается девушка, она всего добилась своими силами, а не благодаря связям звездного отца. Так кто такая Лили Коллинз?

Семья и детство

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Лили Коллинз появилась на свет 18 марта 1989 года в семье британского рок-музыканта Фила Коллинза* и его второй супруги Джилл Тэвелман. Спустя 12 лет совместной жизни супруги развелись, и 5-летняя Лили с матерью перебралась в США. Однако связь с отцом не была разорвана, и отношения Лили с обоими родителями - теплые и понимающие.

*Фил Коллинз - английский рок-поп-певец, барабанщик и автор песен, актер, продюсер. Получил известность как участник рок-группы Genesis, затем сделал впечатляющую сольную карьеру. Среди его наград - "Оскар" за лучшую песню к мультфильму "Тарзан". Фил является одним из трех музыкантов за всю историю (вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном), чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров.

У актрисы еврейские, английские и немецкие корни.

Детство девочки прошло в Лос-Анджелесе. Как и все звездные дети, она посещала актерские курсы при Академии драматического искусства, принимала участие в спектаклях местного театра, однако главной ее мечтой была журналистика.

В 15 лет у Лили уже была своя колонка в журнале Elle Girl. Подросток нашла телефон главного редактора и звонила до тех пор, пока секретарь не дала поговорить с ним. Лили Коллинз писала статьи и для других молодежных изданий, в том числе для Los Angeles Times.

Что касается учебы, Лили окончила элитную школу в Гарварде и училась в Университете Южной Калифорнии на журналиста. Звезда заявляет, что никогда не пользовалась связями своего знаменитого папы. Журналистскую карьеру Лили начала на детском канале Nickelodeon как корреспондент. В 17 лет она уже брала интервью у звезд мировой величины.

Моделинг

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Стартом модельной карьеры Коллинз стал кастинг, организованный модным домом Chanel. Лили отобрали из сотен претенденток для демонстрации брендовых платьев на "Балу дебютантов - 2007". Показ проходил в престижном отеле Парижа и транслировался по телевидению.

В 2009 году журнал Glamour назвал Лили Коллинз лучшей моделью мира, а фотография девушки появилась на его обложке. За год до этого события молодая модель была удостоена престижной премии Young Hollywood - актриса победила в номинации "Новые лица на красной дорожке".

Кино

ФОТО: Scanpix/AP

Впервые Лили приняла участие в съемках в возрасте двух лет - в многосерийном фильме "Проблемы роста" от BBC. В 2008 году девушке досталась эпизодическая роль школьницы Фиби в сериале "90210: Новое поколение".

Еще год спустя она появилась на одном экране с Сандрой Буллок в ленте "Невидимая сторона". Это был первый раз, когда критики обратили внимание на Лили и хвалили ее игру.

После - 2 года затишья. Коллинз пыталась получить роли в картинах "Джуно", "Сумерки" и "Дети в порядке", но не вышло. Позднее она признавалась, что отказы только закалили ее.

В 2010 году Лили пригласили поучаствовать в съемках боевика "Погоня". Партнером актрисы по фильму стал Тэйлор Лотнер.

В 2012 году была еще одна значимая для актрисы работа - главная роль в фильме "Белоснежка. Месть гномов". Эту картину называли лучшей в кинематографической биографии Коллинз, кто-то даже назвал ее новой Одри Хепберн. В том же году Лили снялась в фильме "Орудие смерти: Город костей".

Одной из наиболее известных картин с участием Лили является романтическая комедия "С любовью, Рози". Этот фильм - красивая история о всепобеждающей любви. Напарником Коллинз по съемочной площадке стал британский актер Сэм Клафлин.

В настоящее время актриса продолжает участвовать в съемках.

Личная жизнь

Актер Сэм Клафлин и Лили Коллинз ФОТО: Scanpix/Sipa

В личной жизни Лили пока нет постоянства. В свое время у нее были отношения с актерами Тэйлором Лотнером, Кордом Оверстритом. Также ее видели в компании Зака Эфрона и Криса Эванса, но информация об отношениях не подтвердилась. Британские СМИ писали, что ее возлюбленный - актер Джейк Джилленхол, но тут тоже без официальных подтверждений.

На съемочной площадке картины "Орудие смерти: Город костей" у Коллинз завязался роман с партнером по съемочной площадке Джейми Кэмпбеллом Бауэром. В августе 2013 года они расстались, но спустя два года снова сошлись. Правда, через несколько месяцев пара все же разошлась окончательно.

В настоящее время у девушки отношения с Чарли МакДауэллом, американским сценаристом, режиссером и актером.

"Когда он только что ушел, но кажется, что ушел навсегда. Уже скучаю по тебе, - подписала как-то снимок с возлюбленным Коллинз.

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