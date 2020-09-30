Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года: месяц под счастливой звездой

Лев

Львов ждет очень благоприятный месяц. Чтобы прожить его с пользой и удовольствием, достаточно слушать свою интуицию и позволять событиям развиваться в естественном ритме. Ценны будут такие качества, как внимательность, тактичность, приветливость. Октябрь удачен для любых видов самовыражения и творчества, духовных практик, заботы о внутреннем мире и имидже.

Сложные дела подождут до второй декады, сначала важно снять внутреннее напряжение и подарить себе моменты полноценного отдыха.

Несколько вечеров, проведенных для себя, могут стать залогом благополучия на долгое время.

Дева

Девы отлично воспримут нестабильную энергетику месяца. У них, по наблюдениям астролога, появится желание шутить, острить, смело смотреть в будущее и вдохновлять окружающих личным примером. Однако не стоит забывать об осторожности: оптимизм может выйти боком, особенно если загореться невыполнимой целью. Есть риск пойти ва-банк и остаться ни с чем. Если не считать этого, то октябрь станет удачным временем для решения технических, практических и финансовых вопросов.

Динамика планет поможет Девам легко находить выход из безвыходных ситуаций и договариваться с любыми людьми.

В личной жизни могут разгореться страсти, которые выведут отношения на новый уровень.

Весы

Мощное влияние планет в октябре будет направлено на личную жизнь Весов. К счастью, это влияние будет очень гармоничным - получится легко разобраться в любом вопросе, обсудить проблемные темы, не раня ни себя, ни своего партнера. После таких корректировок люди станут ближе друг к другу, в отношения вновь вернутся искренность, взаимопонимание, интерес. Проявление любви, нежности, заботы преобразит совместную жизнь, а гармония на любовном фронте, как известно, - залог успеха в других областях. Правда, в деловом графике возможны перебои: к важным решениям стоит относиться с опаской, а документацию, в которой указаны конкретные детали и расчеты, желательно проверять несколько раз.

Скорпион

С одной стороны, у Скорпионов в октябре будут все шансы найти точки соприкосновения с начальством, добиться расположения нужных людей, оформить все необходимые документы, повысить свой авторитет и раскрыть таланты. С другой - влияние планет может сделать их нерешительными, саркастичными и даже трусливыми, что проявится в желании пасовать перед трудностями, подавлять и обижать окружающих. От этого астролог рекомендует воздержаться: самоконтроль поможет избежать нелепых ситуаций, ненужных обид и упущенных возможностей. Если Скорпионы совладают со своими эмоциями, то обязательно запустят механизмы нужных перемен.

Стрелец