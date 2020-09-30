Ср, 30.09.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Линда Абу Мери: Хосам меня очень балует

ФОТО: instagram/hosamabumeri

Ведущая "Утренней панорамы" Линда Абу Мери в августе прошлого года обменялась кольцами с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери. Изданию Ieva она рассказала, что для нее значила свадьба и каким было предложение. 

На вопрос, чувствовала ли она, что Абу Мери сделает ей предложение, девушка ответила отрицательно: "Нет, честное слово. Хосам умеет удивлять. Он сделал предложение в мамин 60-й день рождения, когда мы все сидели за столом. Хосам сказал поздравительную речь маме, а в конце достал коробочку..."

Она продолжила: "Он вообще мастер красивых сюрпризов. Хосам очень меня балует, и мне кажется очень важным, что мужчина это делает, как и то, что женщина должна баловать мужчину. Нужно слушать, чего желает второй человек, и удивлять именно этим. Хосам в этом смысле очень внимательный - однажды среди прочего упомянула, что в магазине понюхала духи", - рассказала женщина, добавив, что на следующий день духи были у нее дома. 

Хотя у Линды и ранее были отношения, до тех пор, пока она не встретила Хосама, свадьба ей казалась чем-то несущественным. 

"Только после встречи с Хосамом женитьба в моих глазах обрела значение. Очевидно, это снова рассказ о том, что встречаешь своего человека и понимаешь - это соглашение, которое мы заключаем с чистой совестью и самыми лучшими намерениями. То, что обещаем - готовы делать, чтобы это были не просто пустые слова", - поделилась Линда. 

Полное интервью читайте в журнале Ieva.

Напомним, пара начала отношения в конце 2017 года. Для Линды это первый брак, для Хосама - третий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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