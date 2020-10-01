Снова беспокоит и болит! Советы фармацевта по борьбе с простудой на губах

Бороться с ними сложно, но не невозможно, поэтому фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга дает действенные рекомендации, как избежать появления нежелательных "гостей" осеннего сезона на губах и коже лица.

Каждый знаком, и редко у кого нет

Герпес возникает в результате заражения вирусом Herpe simplex. Наиболее распространены два подвида вируса герпеса, из которых чаще всего встречается Herpe simplex virus 1, образующий высыпания на губах и коже лица, которые обычно называют простудными высыпаниями. Согласно данным исследования, проведенного Всемирной Организацией здравоохранения, 67% жителей мира в возрасте до 50 лет инфицированы вирусом герпеса. Хотя он не создает тяжелых проблем для здоровья, все же приходится столкнуться с большим дискомфортом, который дополняется неприятным внешним видом.

Риск инфицирования как у детей, так и у взрослых

Вирус герпеса очень заразен, инфицироваться им можно в любом возрасте. Маленькие дети инфицируются, играясь с игрушками, которыми до них играл уже инфицированный ребенок, или от взрослых, у которых имеются простудные высыпания. Например, когда мать целует ребенка или переносит инфекцию на руках, если до этого неосознанно прикоснулась к простудным высыпаниям, а затем к ребенку. В свою очередь подростки и взрослые инфицируются, например, если пьют воду из одной бутылки, пользуются общей посудой, целуются. Между тем, если вирус герпеса однажды проник в организм, то уничтожить его практически невозможно.

Мелберга отмечает возможность того, что внешние проявления у инфицированного вирусом герпеса человека могут не появляться несколько лет. Чаще всего вирус герпеса пробуждается, если для этого возникают благоприятные условия - ослабленный иммунитет, стресс, перегрузка, неполноценное питание, недостаточный сон, простуда. В этих условиях вирус герпеса активизируется и с током крови выходит на поверхность кожи в виде простудных высыпаний.

При образовании высыпаний человек чаще всего испытывает сильный дискомфорт - зуд, ощущение жжения. Затем образуются водяные пузырьки, которые, лопнув, начинают сочиться, и в этой фазе вирусом могут заразиться близкие люди. После заживания пузырьков образуется корочка, которую можно легко повредить, из-за чего удлиняется срок заживления.

Не оставляйте простудные высыпания без внимания

Чтобы как можно дольше избегать вспышки вируса герпеса, важно в течение всего года укреплять иммунитет. Фармацевт напоминает, что важно придерживаться здорового питания, быть физически активным, а также принимать комплексы мультивитаминов и минералов. В составе этих комплексов должны быть витамины C, A и D, способствующие нормальной работе иммунной системы, а также жирные кислоты omega-3. Важно помнить и том, что ежедневно следует выпивать в среднем 2 литра воды.