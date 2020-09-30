Ср, 30.09.2020
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Война с ямами, ограничение скорости и пешеходные улицы: что столице обещает новая коалиция

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Новая коалиция Рижской думы обязалась создать в департаменте сообщения новый отдел для решения вопросов инфраструктуры, свидетельствует подписанный сегодня новой коалицией план действий. Об этом 30 сентября сообщило агентство LETA.

Новый отдел будет заниматься созданием такой велоинфраструктуры, которая позволит безопасно и удобно передвигаться по городу на велосипеде как по центру, так и между микрорайонами.

Дума обязуется также повысить безопасность пешеходов, расширив зоны ограничения скорости до 30 км/ч, улучшив тротуары и пешеходные переходы, введя пешеходные улицы.

До 2025 года планируется ликвидировать ямы на улицах столицы. Планируется разработать семилетний план обновления инфраструктуры, а также представлять интересы рижан в проекте Rail Baltica.

Коалиция намерена также перепланировать маршруты общественного транспорта для улучшения сообщения между микрорайонами и максимальной доступности транспорта, ввести дополнительные полосы общественного транспорта, чтобы ускорить его движение, особенно в часы пик.

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