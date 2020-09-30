Стиль первых леди: элегантный брючный костюм против женственного платья

Первые леди Латвии и Франции - Андра Левита и Брижит Макрон - сегодня, 30 сентября, отправились на совместную прогулку и посетили Латвийскую национальную оперу и балет.
На Брижит Макрон был удлиненный клетчатый жакет, черные брюки и белая блузка классического кроя. Деловой стиль подчеркнул черный жилет под жакетом.
Госпожа Левита решила отправиться в Латвийскую национальную оперу и балет в небесно-голубом платье и жакете. К костюму были подобраны лодочки в тон.
Напомним, в Латвию с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. В среду, во второй день визита, он встретился с премьером Кришьянисом Кариньшем и другими должностными лицами, принял участие в дискуссии о демократии в цифровое время и возложении цветов к памятнику Свободы, а также прогулялся по Старой Риге.
Галерея: Брижит Макрон посетила Оперу
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