Ср, 30.09.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Стиль первых леди: элегантный брючный костюм против женственного платья

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Первые леди Латвии и Франции - Андра Левита и Брижит Макрон - сегодня, 30 сентября, отправились на совместную прогулку и посетили Латвийскую национальную оперу и балет.

На Брижит Макрон был удлиненный клетчатый жакет, черные брюки и белая блузка классического кроя. Деловой стиль подчеркнул черный жилет под жакетом. 

Госпожа Левита решила отправиться в Латвийскую национальную оперу и балет в небесно-голубом платье и жакете. К костюму были подобраны лодочки в тон.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Напомним, в Латвию с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. В среду, во второй день визита, он встретился с премьером Кришьянисом Кариньшем и другими должностными лицами, принял участие в дискуссии о демократии в цифровое время и возложении цветов к памятнику Свободы, а также прогулялся по Старой Риге.

Галерея: Брижит Макрон посетила Оперу

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