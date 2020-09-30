Ср, 30.09.2020
Я надеюсь, что сейчас мы переживаем пик, который уменьшится, если же будет иначе, правительству придется выбрать один из путей - ограничить экономику или же добиться, чтобы люди берегли себя. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Визит Макрона: Латвия и Франция договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки

Визит Макрона: Латвия и Франция договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В рамках официального визита в Латвию президента Франции Эммануэля Макрона министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан подписали план действий Латвии и Франции по сотрудничеству в сфере образования и науки на 2020-2022 годы, сообщает агентство LETA.

Ученые двух стран будут заниматься совместными проектами по развитию квантовых технологий, которые важны для будущего Латвии и всей Европы, заявил после подписания соглашения Эдгар Ринкевич.

Как рассказали агентству LЕТА в МИД, в последующие два года Латвия и Франция укрепят двустороннее политическое, экономическое и академической сотрудничество.

Стороны обязались более широко и углубленно сотрудничать в таких вопросах, как системы образования, содержание образования, учебные материалы, а также связи между научно-исследовательскими организациями.

На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью, в том числе события в Беларуси и отношения с Россией, а также принципы продолжения диалога с ней.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back