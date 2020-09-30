Визит Макрона: Латвия и Франция договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки

Ученые двух стран будут заниматься совместными проектами по развитию квантовых технологий, которые важны для будущего Латвии и всей Европы, заявил после подписания соглашения Эдгар Ринкевич.

Как рассказали агентству LЕТА в МИД, в последующие два года Латвия и Франция укрепят двустороннее политическое, экономическое и академической сотрудничество.

Стороны обязались более широко и углубленно сотрудничать в таких вопросах, как системы образования, содержание образования, учебные материалы, а также связи между научно-исследовательскими организациями.

На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью, в том числе события в Беларуси и отношения с Россией, а также принципы продолжения диалога с ней.