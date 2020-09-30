Визит Макрона: Латвия и Франция договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки

В рамках официального визита в Латвию президента Франции Эммануэля Макрона министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан подписали план действий Латвии и Франции по сотрудничеству в сфере образования и науки на 2020-2022 годы, сообщает агентство LETA.
Ученые двух стран будут заниматься совместными проектами по развитию квантовых технологий, которые важны для будущего Латвии и всей Европы, заявил после подписания соглашения Эдгар Ринкевич.
Как рассказали агентству LЕТА в МИД, в последующие два года Латвия и Франция укрепят двустороннее политическое, экономическое и академической сотрудничество.
Стороны обязались более широко и углубленно сотрудничать в таких вопросах, как системы образования, содержание образования, учебные материалы, а также связи между научно-исследовательскими организациями.
На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью, в том числе события в Беларуси и отношения с Россией, а также принципы продолжения диалога с ней.
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