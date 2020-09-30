В Украине Лукашенко будут называть по имени и фамилии, без указания статуса "президент"

В этом выпуске:

Известную белорусскую спортсменку Елену Левченко арестовали на 15 суток.

Меркель отказывается признавать Лукашенко президентом.

В Украине решили называть Лукашенко просто по имени.

Во время дебатов Джо Байден и Дональд Трамп ругали и перебивали друг друга. Кто стал победителем?

СовБез ООН призывает немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В Украине решили называть Лукашенко просто по имени

Власти Украины после окончания срока полномочий Александра Лукашенко (с 5 ноября) будут называть его по имени и фамилии, без указания статуса "президент", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция – это Александр Лукашенко", – сказал он.

Дмитрий Кулеба 23 сентября указывал, что в Украине не считают легитимной "инаугурацию" Александра Лукашенко. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – сказал тогда глава украинского МИД.

При этом он подчеркнул, что не считает такую позицию вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.