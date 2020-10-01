Лауреатом альтернативной "нобелевки" стал белорусский активист

Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation в четверг, 1 октября, объявил имена лауреатов премии "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной нобелевской. Почетная награда присуждена главе белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, активистке из Никарагуа Лотти Каннингем Врен, американскому юристу Брайану Стивенсону и иранской защитнице прав женщин Насрин Сотудех.

Алесь Беляцкий (Беларусь)

58-летний правозащитник, вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH) Алесь Беляцкий посвятил всю свою сознательную жизнь борьбе за демократию и свободу в Беларуси. Активист не может равнодушно смотреть и на последние события в стране. "Тот уровень репрессий, который сейчас происходит, чрезвычайно высок, ничего подобного мы не видели", - цитирует слова Беляцкого "Радио Свобода Беларусь".

В 1996 году - после 10 лет политической деятельности, начавшейся еще в эпоху перестройки - Алесь Беляцкий стал инициатором создания правозащитного центра "Весна". Эта организация уже более 20 лет помогает белорусам отстаивать свои права. За время своего существования правозащитники оказали помощь тысячам человек, участвовали в бессчетном количестве административных и уголовных процессов.

Правозащитный центр и сегодня осуществляет ряд проектов. В их числе - наблюдение за выборами и оказание помощи жертвам политических репрессий. Одной из главных задач организации является отмена в Беларуси смертной казни.

Активисты организации неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей. В 2011 году Алесь Беляцкий был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и осужден на 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Основанием для ареста стали зарубежные банковские счета Беляцкого, средства с которых использовались для правозащитной деятельности центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси и поэтому не имевшего возможности открыть банковский счет в своей стране. Страны Евросоюза, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Под давлением международного сообщества он был досрочно освобожден летом 2014 года.

Лотти Каннингем Врен (Никарагуа)

Юрист Лотти Каннингем Врен посвятила свою жизнь защите прав коренных народов Никарагуа - мискито, сумо и рама, которые в общей сложности составляют около трех процентов населения страны. 61-летняя активистка возглавляет Центр правосудия и прав человека Атлантического побережья Никарагуа (CEJUDHCAN).

В 2001 году ей удалось отстоять права коренных народов страны на земли их традиционного проживания в Межамериканском суде по правам человека. Это стало важным прецедентом: ранее власти Никарагуа эксплуатировали лесные ресурсы без согласия на то местного населения. Деятельность Каннингем Врен, впрочем, многим пришлась не по душе. В адрес активистки почти ежедневно поступают угрозы, а в 2015 году ее даже пытались похитить.