Латвии прогнозируют самый резкий спад экономики в Балтии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз падения внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот год, тем не менее спад экономики в Латвии будет самым резким среди стран Балтии.
В этом году для Латвии прогнозируется спад экономики на 5%, что на 2 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в мае.
Комментируя прогноз, ЕБРР отмечает, что на экономику Латвии негативно влияет уменьшение инвестиций и снижение уверенности бизнеса в секторе услуг из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В следующем году ЕБРР для Латвии прогнозирует прирост ВВП на 3,5%, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем в мае.
По сравнению с маем прогноз экономического спада в Эстонии на этот год снижен на 2 процентных пункта до 4%. В будущем году прогноз роста эстонской экономики уменьшен на 3 процентных пункта до 4%.
ВВП Литвы, по прогнозам ЕБРР, в этом году уменьшится на 2%, а не на 7%, как прогнозировалось в мае. В следующем году рост экономики Литвы может составить 4% в отличие от ранее прогнозируемых 5%.
Спад экономики региона в целом, по прогнозам банка, в этом году составит 3,9%, а не 3,5%, как прогнозировалось ранее, а в следующем году прогнозируется рост на 3,6% вместо 4,8%.
Изменение прогнозов ЕБРР объясняет тем, что ограничения из-за коронавируса продолжались дольше, чем предполагалось вначале.
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