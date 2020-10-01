Латвии прогнозируют самый резкий спад экономики в Балтии

В этом году для Латвии прогнозируется спад экономики на 5%, что на 2 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в мае.

Комментируя прогноз, ЕБРР отмечает, что на экономику Латвии негативно влияет уменьшение инвестиций и снижение уверенности бизнеса в секторе услуг из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В следующем году ЕБРР для Латвии прогнозирует прирост ВВП на 3,5%, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем в мае.

По сравнению с маем прогноз экономического спада в Эстонии на этот год снижен на 2 процентных пункта до 4%. В будущем году прогноз роста эстонской экономики уменьшен на 3 процентных пункта до 4%.

ВВП Литвы, по прогнозам ЕБРР, в этом году уменьшится на 2%, а не на 7%, как прогнозировалось в мае. В следующем году рост экономики Литвы может составить 4% в отличие от ранее прогнозируемых 5%.

Спад экономики региона в целом, по прогнозам банка, в этом году составит 3,9%, а не 3,5%, как прогнозировалось ранее, а в следующем году прогнозируется рост на 3,6% вместо 4,8%.

Изменение прогнозов ЕБРР объясняет тем, что ограничения из-за коронавируса продолжались дольше, чем предполагалось вначале.