На Марсе нашли озера с соленой водой

По оценкам ученых, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.

Поскольку наличие воды является ключевым условием существования жизни, ее открытие на любом космическом теле привлекает особое внимание. Однако, как предполагают ученые, вода в марсианских озерах настолько соленая, что в ней не выживут и самые стойкие микробы, пишет BBC.