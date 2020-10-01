Чт, 1.10.2020
Нам нужно научиться делать следующий шаг в объединении сил, чтобы совместно справиться с вызовами, которые представляют из себя Китай и Россия. Если отдельные страны будут пытаться решать эти проблемы в одиночку, я уверен, что они потерпят неудачу, как это случалось ранее. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

На Марсе нашли озера с соленой водой

ФОТО: Unsplash

Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса, сообщает журнал Nature Astronomy. Ранее, в 2018 году, там уже было обнаружено одно такое озеро.

По оценкам ученых, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.

Поскольку наличие воды является ключевым условием существования жизни, ее открытие на любом космическом теле привлекает особое внимание. Однако, как предполагают ученые, вода в марсианских озерах настолько соленая, что в ней не выживут и самые стойкие микробы, пишет BBC.

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