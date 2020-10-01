Чт, 1.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
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Сейм не признал Лукашенко законным президентом Беларуси

Aleksandrs Lukašenko

ФОТО: Reuters/ScanPix

Парламент Латвии сегодня принял сообщение, согласно которому не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Отмечается, что выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, не были свободными и честными, а Латвия не признает опубликованные результаты. Документ был написан, реагируя на инаугурацию Лукашенко, прошедшую 23 сентября.

Напомним, что сейчас Лукашенко и ещё более ста должностных лиц Беларуси находятся в "черном списке" стран Балтии, так как они считаются ответственными за фальсификацию выборов, а также за применение насилия к мирным жителям.

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