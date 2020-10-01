Сейм не признал Лукашенко законным президентом Беларуси

Отмечается, что выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, не были свободными и честными, а Латвия не признает опубликованные результаты. Документ был написан, реагируя на инаугурацию Лукашенко, прошедшую 23 сентября.

Напомним, что сейчас Лукашенко и ещё более ста должностных лиц Беларуси находятся в "черном списке" стран Балтии, так как они считаются ответственными за фальсификацию выборов, а также за применение насилия к мирным жителям.