Мэром Риги избран Мартиньш Стакис

За кандидатуру Стакиса проголосовали 46 депутатов, против были 11, один воздержался.

Избрание Стакиса на должность мэра Риги поддержала не только коалиция, но и часть оппозиции.

Стакис станет 11-м мэром Риги после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

В новую коалицию вошли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия (НКП), список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов (ВЛ-ТБ/ДННЛ/ЛОР) и объединение партий "Новое Единство", то есть семь партий по четырем спискам.

Партнеры по коалиции договорились, что у мэра будет три заместителя - представители "Нового Единства", НКП и ВЛ-ТБ/ДННЛ/ЛОР.

Галерея: первое заседание новоизбранной Рижской думы

"Для развития/Зa!"/"Прогрессивные" будет руководить комитетом по финансовым и административным делам, комитетом по культуре и спорту, комитетом по жилищным вопросам и окружающей среде, а также комитетом по социальным вопросам.

"Новое Единство" возглавит комитет развития города и комитет по делам транспорта и сообщения, ВЛ-ТБ/ДННЛ/ЛОР - комитет городской собственности, а НКП - комитет по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией.