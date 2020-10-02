"В России все еще есть патриоты": Рамзан Кадыров резко ответил Навальному

Рамзан Кадыров написал:

"В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", — написал Кадыров. По его словам, "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции".

Если бы Навального действительно хотели убить в России, считает глава Чечни, то "ни один врач не пошевелил бы пальцем", а самолету, на котором его эвакуировали в Берлин, "не разрешили бы сесть в аэропорту Омска".

Также Кадыров поинтересовался, почему "для пущей убедительности и правдоподобия" Навальный не назвал в качестве исполнителя или заказчика отравления самого главу Чечни.

Интервью Алексея Навального немецкому изданию Der Spiegel, в котором тот рассказал об отравлении и связал его с Владимиром Путиным, появилось на страницах издания 1 октября. На публикацию уже отреагировали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков - он заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ на это оппозиционный политик обещал подать на Пескова в суд. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что Навального "искренне спасали все - от пилотов и врачей до президента", а кардиолог Александр Мясников обвинил оппозиционера в клевете на омских врачей, "которые спасли ему жизнь".