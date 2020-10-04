Из-за Covid-19 более половины жителей Латвии отложили или отменили визит к врачу

Как агентству LETA сообщила представитель предприятия Элина Кибере, 83% опрошенных указали, что воспринимают практику семейного врача как место, где можно заразиться.

91% жителей Латвии охотно использовали бы онлайн-консультацию врача. Очень актуальной является также доступность медиков вне рабочего времени - 92% заявили, что охотно получали бы консультации и в выходные.

Каждый третий опрошенный заявил, что ищет решения своих проблем со здоровьем в интернете.

93% согласны, что консультация врача, соответствующее лечение и медикаменты ускоряют выздоровление, а 77% считают, что дистанционная консультация значительно сократит время, потраченное на визит к семейному врачу.

В опросе приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.