Из-за Covid-19 более половины жителей Латвии отложили или отменили визит к врачу, свидетельствуют данные опроса Viveo Health.
Как агентству LETA сообщила представитель предприятия Элина Кибере, 83% опрошенных указали, что воспринимают практику семейного врача как место, где можно заразиться.
91% жителей Латвии охотно использовали бы онлайн-консультацию врача. Очень актуальной является также доступность медиков вне рабочего времени - 92% заявили, что охотно получали бы консультации и в выходные.
93% согласны, что консультация врача, соответствующее лечение и медикаменты ускоряют выздоровление, а 77% считают, что дистанционная консультация значительно сократит время, потраченное на визит к семейному врачу.
В опросе приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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