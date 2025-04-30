Комиссия Сейма поддержала отказ от изучения русского языка в средней школе

Законопроект, подготовленный Национальным объединением, предусматривает, что начиная со следующего учебного года ученики, начинающие обучение в общеобразовательных или профессиональных средних школах, смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного, если учебное заведение не может обеспечить преподавание другого иностранного языка.

По мнению партии, этими поправками будет продолжен уже начатый процесс отказа от русского языка как обязательного второго иностранного языка на уровне общего и профессионального среднего образования.

Поправки предусматривают, что до 1 сентября 2025 года учебные заведения должны обеспечить возможность изучения другого иностранного языка - одного из официальных языков Европейского союза или стран Европейской экономической зоны.

Министерство образования и науки концептуально поддерживает эту инициативу. Министерство также разработало поправки к стандарту общего образования, согласно которым с 2026/2027 учебного года изучение русского языка как второго иностранного будет прекращено и на уровне средней школы.

Согласно данным, собранным министерством, из 146 учебных заведений только в 12 школах в качестве второго иностранного языка можно изучать исключительно русский язык.