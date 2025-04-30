Комиссия Сейма поддержала отказ от изучения русского языка в средней школе

Депутаты комиссии Сейма по образованию, культуре и науке сегодня, 30 апреля, приняли решение направить на первое чтение в Сейм законопроект, предусматривающий возможность отказаться от изучения русского языка также на уровне среднего образования.
Законопроект, подготовленный Национальным объединением, предусматривает, что начиная со следующего учебного года ученики, начинающие обучение в общеобразовательных или профессиональных средних школах, смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного, если учебное заведение не может обеспечить преподавание другого иностранного языка.
По мнению партии, этими поправками будет продолжен уже начатый процесс отказа от русского языка как обязательного второго иностранного языка на уровне общего и профессионального среднего образования.
Поправки предусматривают, что до 1 сентября 2025 года учебные заведения должны обеспечить возможность изучения другого иностранного языка - одного из официальных языков Европейского союза или стран Европейской экономической зоны.
Министерство образования и науки концептуально поддерживает эту инициативу. Министерство также разработало поправки к стандарту общего образования, согласно которым с 2026/2027 учебного года изучение русского языка как второго иностранного будет прекращено и на уровне средней школы.
Согласно данным, собранным министерством, из 146 учебных заведений только в 12 школах в качестве второго иностранного языка можно изучать исключительно русский язык.
Большинство школ предоставляют выбор между несколькими иностранными языками, не ограничиваясь только русским. Примерно половина учебных заведений уверены, что с 1 сентября 2026 года смогут предложить альтернативу, однако около трети школам потребуется дополнительная поддержка - в том числе педагоги иностранных языков.
Больше всего в школах не хватает учителей немецкого, французского и испанского языков. Однако, как отмечает министерство, на данный момент нет "критических сигналов", что это повлияет на учебный процесс.
Представители министерства на заседании комиссии указали, что сейчас ведется "интенсивная работа" по подготовке новых преподавателей вторых иностранных языков и переквалификации действующих учителей.
В настоящее время подготавливаются около 20 преподавателей французского и немецкого языков. Некоторые из них завершат переквалификацию в мае, другие, изучающие язык на более высоком уровне, - в декабре. Новых учителей иностранных языков также готовит Латвийский университет.
"Мы осознаем, что этого количества недостаточно, подготовку учителей необходимо продолжать", - признала заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристина Нидре-Латере.
Когда год назад комиссия Сейма рассматривала возможность отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в основной школе, обсуждалось аналогичное предложение в отношении старшеклассников. Тогда единого мнения о полном отказе от русского языка в средних школах достичь не удалось.
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