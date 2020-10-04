Вс, 4.10.2020
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Нуриэль Рубини
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С 2014 года в Латвии совершено пять заказных убийств

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

С 2014 года в Латвии произошли пять заказных убийств, сообщает агентство LETA.

В пяти случаях были констатированы попытки заказного убийства, а еще в трех случаях заказные убийства были предотвращены на стадии подготовки.

Как свидетельствует информация, представленная Госполицией комиссии Сейма по обороне, борьбе с коррупцией и внутренним делам, за восемь месяцев текущего года в Латвии зарегистрированы 32 убийства, 13 убийств при отягчающих обстоятельствах и одно убийство при особо отягчающих обстоятельствах. 

90%-97% убийств в Латвии являются бытовыми, что часто связано с антисоциальным поведением людей, употреблением алкоголя или наркотиков либо убийца действует с корыстной целью.

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В основном убийца и жертва являются знакомыми между собой, нередко преступления связаны с импульсивными действиями, ревностью или гневом. Чаще убийства совершаются по месту жительства людей, реже - на улице, в лесу и в других общественных местах.

Начиная с 2014 года в Латвии зарегистрировано 17 убийств, связанных с ограблениями.

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