С 2014 года в Латвии совершено пять заказных убийств

В пяти случаях были констатированы попытки заказного убийства, а еще в трех случаях заказные убийства были предотвращены на стадии подготовки.

Как свидетельствует информация, представленная Госполицией комиссии Сейма по обороне, борьбе с коррупцией и внутренним делам, за восемь месяцев текущего года в Латвии зарегистрированы 32 убийства, 13 убийств при отягчающих обстоятельствах и одно убийство при особо отягчающих обстоятельствах.

90%-97% убийств в Латвии являются бытовыми, что часто связано с антисоциальным поведением людей, употреблением алкоголя или наркотиков либо убийца действует с корыстной целью. 2

В основном убийца и жертва являются знакомыми между собой, нередко преступления связаны с импульсивными действиями, ревностью или гневом. Чаще убийства совершаются по месту жительства людей, реже - на улице, в лесу и в других общественных местах.

Начиная с 2014 года в Латвии зарегистрировано 17 убийств, связанных с ограблениями.