Советы по стилю: как мужчине отлично выглядеть в любой ситуации?

Здесь все большую роль играют современные технологии, ставшие не только ценным помощником в повседневной жизни, но и одним из основных элементов индивидуального образа. Наряду с функциями не менее важен дизайн, который вписывается в наш образ жизни. Стилист рассказывает, что должно быть в гардеробе стильного мужчины и как в любой повседневной ситуации удачно сочетать одежду с современными и функциональными технологическими устройствами, или гаджетами.

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Выбирай смелость

"Ежедневные наблюдения показывают, что люди в Латвии относительно однообразны в выборе одежды - нам нравятся простые сочетания, без выраженно ярких цветов. В других частях света, особенно в таких столицах моды, как Милан или Париж, мы сразу же видим гораздо более смелый выбор, который заставляет весь город излучать энергию! Я хочу побудить мужчин и в Латвии одеваться ярче, выйти за привычные рамки и экспериментировать!" - рассказывает Синтия Селицка-Ужане. "Мой девиз в отношении стиля: хорошо выглядеть каждый день, выбирать лучшее из того, что есть в шкафу, и красиво одеваться. Тогда мы и сами будем хорошо себя чувствовать".

Если мужчина хочет идти в ногу со временем, стилист рекомендует постепенно вводить в свой гардероб качественные и смелые вещи. Еще лучше, если они будут из вторсырья - таким образом мужчина будет одновременно и стильным, и проявляющим ответственность за окружающую среду. Второй вариант - делать покупки в винтажных магазинах, что позволит не только хорошо выглядеть и найти уникальную одежду, но и сэкономить.

В бизнесе как рыба в воде

Если хочешь быть успешным в бизнесе, ты должен быть как рыба в воде - в постоянном движении, всегда гибким, уметь выплывать из любой жизненной ситуации. Деловая одежда должна легко сочетаться - например, костюмы можно смело комбинировать, сочетать с брюками и пиджаками другого цвета. Однако следует помнить, что для солидного внешнего вида не стоит сочетать разные типы клетки, также необходимо следить за тем, чтобы одежда всегда была выглаженной и чистой, носки были подобранными, а детали продуманы. Сюда идеально впишутся элегантные наручные часы, что также является доказательством индивидуальности в бизнесе - напоминает Синтия Селицка-Ужане: "Если вспомнить первые умные часы, на вид они были довольно спортивными и большими. Но последние модели предлагают и элегантный дизайн, и высококачественные материалы - титановый корпус и прочное сапфировое стекло, чтобы гаджет вписывался как в повседневную жизнь, отдых и занятия спортом, так и в гардероб делового человека".

Отдых как глоток свежего воздуха

ФОТО: Пресс-фото