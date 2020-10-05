Советы по стилю: как мужчине отлично выглядеть в любой ситуации?

Стилист Синтия Селицка-Ужане убеждена, что мир принадлежит смелым, и призывает мужчин сочетать в своем гардеробе удобное и функциональное с ярким и необычным. Современный стиль определяется не только тем, что ты носишь, но и тем, какие аксессуары ты выбираешь, чтобы дополнить свою одежду.
Здесь все большую роль играют современные технологии, ставшие не только ценным помощником в повседневной жизни, но и одним из основных элементов индивидуального образа. Наряду с функциями не менее важен дизайн, который вписывается в наш образ жизни. Стилист рассказывает, что должно быть в гардеробе стильного мужчины и как в любой повседневной ситуации удачно сочетать одежду с современными и функциональными технологическими устройствами, или гаджетами.
Выбирай смелость
"Ежедневные наблюдения показывают, что люди в Латвии относительно однообразны в выборе одежды - нам нравятся простые сочетания, без выраженно ярких цветов. В других частях света, особенно в таких столицах моды, как Милан или Париж, мы сразу же видим гораздо более смелый выбор, который заставляет весь город излучать энергию! Я хочу побудить мужчин и в Латвии одеваться ярче, выйти за привычные рамки и экспериментировать!" - рассказывает Синтия Селицка-Ужане. "Мой девиз в отношении стиля: хорошо выглядеть каждый день, выбирать лучшее из того, что есть в шкафу, и красиво одеваться. Тогда мы и сами будем хорошо себя чувствовать".
Если мужчина хочет идти в ногу со временем, стилист рекомендует постепенно вводить в свой гардероб качественные и смелые вещи. Еще лучше, если они будут из вторсырья - таким образом мужчина будет одновременно и стильным, и проявляющим ответственность за окружающую среду. Второй вариант - делать покупки в винтажных магазинах, что позволит не только хорошо выглядеть и найти уникальную одежду, но и сэкономить.
В бизнесе как рыба в воде
Если хочешь быть успешным в бизнесе, ты должен быть как рыба в воде - в постоянном движении, всегда гибким, уметь выплывать из любой жизненной ситуации. Деловая одежда должна легко сочетаться - например, костюмы можно смело комбинировать, сочетать с брюками и пиджаками другого цвета. Однако следует помнить, что для солидного внешнего вида не стоит сочетать разные типы клетки, также необходимо следить за тем, чтобы одежда всегда была выглаженной и чистой, носки были подобранными, а детали продуманы. Сюда идеально впишутся элегантные наручные часы, что также является доказательством индивидуальности в бизнесе - напоминает Синтия Селицка-Ужане: "Если вспомнить первые умные часы, на вид они были довольно спортивными и большими. Но последние модели предлагают и элегантный дизайн, и высококачественные материалы - титановый корпус и прочное сапфировое стекло, чтобы гаджет вписывался как в повседневную жизнь, отдых и занятия спортом, так и в гардероб делового человека".
Отдых как глоток свежего воздуха
Отдых и развлечения после долгого рабочего дня - как глоток свежего воздуха для подзарядки и восстановления сил. Именно такой и должна быть мужская одежда на отдыхе - легкой, элегантной и смелой. В топе этого сезона - пальто, которые подходят практически для любой жизненной ситуации. Пальто идут любому мужчине - они могут быть разных видов, расцветок, материалов. Одно качественное пальто в мужском гардеробе прослужит долго и будет выглядеть элегантно, собираетесь ли вы в оперу, на какое-то мероприятие или встречу. Кроме того, женщины будут в восторге от того, что мужчина рядом с ними хорошо выглядит, ухожен и очарователен. Из технологий на отдыхе очень полезными окажутся наушники, которые давно уже в нашей повседневной жизни претендуют на роль почти такого же важного аксессуара, как ожерелье или часы. Чтобы отключиться от шума и суеты повседневной жизни, слушая любимую музыку или подкаст, новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro станут функционально отличным и стильным дополнением к вашему гардеробу - ненавязчивым и удобным, к тому же с активным шумоподавлением.
Повседневности подходит приземленность
"В повседневной жизни человек должен быть устойчивым, приземленным. Чтобы чего-то добиться в жизни, мы не можем просто парить в воздухе", - отмечает стилист и советует в повседневной жизни выбирать классическую одежду, дополненную какой-нибудь стильной "изюминкой" и технологическим инструментом для большего комфорта. Нам нужно следить за тем, чтобы брюки всегда были подходящего размера, а в гардеробе присутствовали не только джинсы, но и брюки из других тканей - более обтягивающие, короткие, длинные. Чтобы общий образ был интереснее, а повседневный поход к друзьям или на мероприятия - необычнее, стилист поощряет носить яркие свитера или жакеты. Актуально и использование головных уборов, которые Синтия Селицка-Ужане все же не рекомендует носить с одеждой спортивного стиля. Бесценным аксессуаром для повседневного стиля станут умные часы - они хорошо смотрятся, а разные варианты оформления циферблатов позволят сочетать их с одеждой. Кроме того, эти часы фактически упростят использование самых современных функций телефона. Например, с Huawei Watch GT 2 Pro вы можете удаленно делать фотографии на своем смартфоне или легко управлять воспроизведением музыки прямо с часов. По сути, это надежный ассистент в любых ситуациях, так как без подзарядки работает до двух недель.
Спортивные и здоровые
Сейчас мы видим, что спортивный стиль очень популярен - у молодежи под влиянием рэп-культуры в моду вошли пухлые куртки, красочные комбинации и берцы, что одновременно позволяет и свободно двигаться, и со вкусом выделиться. Синтия Селицка-Ужане все же рекомендует не одеваться в спортивном стиле ежедневно, а отделять важные мероприятия, для которых следует выбрать что-то более классическое и элегантное. Стилист также настаивает, что спортивный стиль подходит не только молодежи: "Современный мужчина - это не только молодой человек! Сегодня практически каждый старается уделять себе больше внимания, быть активным, а также использовать новые гаджеты, которые помогают заботиться о здоровье. Вот почему спортивный стиль прекрасно дополняют умные часы Huawei Watch GT 2 Pro, которые имеют функции контроля за здоровьем и спортивные функции с более чем сотней различных режимов тренировки. Кроме того, усовершенствованная технология отслеживания сердечной деятельности, сна и уровня стресса сделают эти часы личным тренером для каждого мужчины".
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