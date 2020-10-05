Госканалы Беларуси стали называть страны, не признавшие Лукашенко, "бывшими"

На это отреагировали белорусские государственные телеканалы. 3 октября в новостях на каналах СТВ и "Беларусь 1" Украину подписали - "Бывшая УССР". Литва стала называться "Бывшая Советская Литовская республика", а Польша - "Бывшая Польская Народная республика".

«Бывшая УССР»: На ГосТВ соседние страны обозначили бывшими советскими названиями https://t.co/y6eEIgniy0 — Белновости (@BelnovostiBy) October 3, 2020

Стоит сказать, что этот подход не оценили ни пользователи интернета, ни российский ведущий Владимир Соловьев.

БЫВШАЯ УССР



А вот и своеобразная реакция на непризнание Лукашенко президентом подоспела.



ГосТВ Беларуси начало подписывать Украину как "бывшая УССР"



Украина 24/7 pic.twitter.com/uBvbAhlYNC — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 3, 2020

Вот лишь некоторые мнения:

З ств усё норм там? pic.twitter.com/vXKYLQm352 — Jahor Tubielievič (@bawola_glowa) October 3, 2020

Наркотики у них пока не закончились pic.twitter.com/AGxaJvQYcJ — Чай з варэннем (@belteanews) October 3, 2020

Я не понимаю, что обидного, когда в Беларуси Украину начали называть "бывшая УССР". Лукашенко и Путин перестали нас считать братьями, мы теперь для них бывшие братья, как прибалты и поляки. По-мне, это просто прекрасно. — Игнат (@Mrignats) October 4, 2020

По нашему телевидению Польша стала бывшей Польской народной республикой.

Литва стала бывшей Советской республикой Литва.

Всё это вполне укладывается в то, что один президент стал бывшим народным президентом. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 3, 2020

Напомним, что Латвия также не считает, что состоявшаяся в среду, 23 сентября, церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко занимать пост президента на шестой срок.

Министерство иностранных дел подтверждает свою позицию, согласно которой президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.

Латвия не признает результаты этих выборов. Латвия не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

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