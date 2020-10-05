Пн, 5.10.2020
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Нуриэль Рубини

СМИ сообщили о задержании сына Сергея Фургала из-за митингов

Митинги в Хабаровске

ФОТО: Reuters

В Хабаровске задержали Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает "Пятый канал" без ссылок на источники.

О задержании Фургала также сообщил депутат Думы Хабаровска Александр Каян. "Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: "Меня взяли". То есть буквально два слова, и все. И пока его телефон недоступен", - пишет "Дождь". 

Адвокат Фургала рассказал "МБХ медиа", что местонахождение Антона не известно.

По данным "Пятого канала", на Антона Фургала составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП). 

Один из хабаровских активистов сообщил "ОВД-Инфо", что видел, как человека, похожего на Антона Фургала, выводили из городского отдела полиции № 4. Официально правоохранительные органы задержание Фургала-младшего пока не подтвердили, пишет "Медуза".

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