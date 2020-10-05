СМИ сообщили о задержании сына Сергея Фургала из-за митингов

О задержании Фургала также сообщил депутат Думы Хабаровска Александр Каян. "Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: "Меня взяли". То есть буквально два слова, и все. И пока его телефон недоступен", - пишет "Дождь".

Адвокат Фургала рассказал "МБХ медиа", что местонахождение Антона не известно.

По данным "Пятого канала", на Антона Фургала составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

Один из хабаровских активистов сообщил "ОВД-Инфо", что видел, как человека, похожего на Антона Фургала, выводили из городского отдела полиции № 4. Официально правоохранительные органы задержание Фургала-младшего пока не подтвердили, пишет "Медуза".