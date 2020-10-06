Одинаковые кольца, платья, пары и даже дети: почему близнецы выбирают близнецов?

История сестер Дин и братьев Селайерсов

Две пары близнецов - Бриттани и Бриана Дин и Джереми и Джошуа Селайерсы - стали знамениты в 2019 году после того, как продали права на съемку специальной программы о своей двойной свадьбе американской телекомпании TLC.

В августе 2020 года обе пары заявили в Instagram, что одновременно ждут пополнения в семье.

Девушки открыто говорили, что всегда мечтали выйти замуж за близнецов, хоть их окружение не воспринимало эту идею серьезно.

"Людям, у которых нет брата или сестры-близнеца, сложно объяснить особенную связь между нами. Это как появиться на свет вместе со своей родственной душой и считать это естественным положением вещей. Были парни, которые ревновали к нашим с сестрой отношениям. Часто приходилось слышать вопрос: "Чего тебе не хватает?". Я не хотела ранить чьи-то чувства, но старалась быть честной с собой и чувствовала, что не понимаю, почему у вас нет кого-то настолько же значимого, как есть у меня", - приводит слова Бриттани и Брианы издание "Мел".

В свою очередь, братья-близнецы Джереми и Джошуа сделали предложение возлюбленным в один день. Обручальные кольца у девушек, к слову, тоже идентичны - в форме знака бесконечности.

В настоящее время обе семьи живут в одном доме: для близнецов, которые были всю жизнь рядом, это обычно, но, по их признанию, они не понимают, почему людям это кажется странным.

История сестер Неттемейер и братьев Сандерсов

ФОТО: скриншот с youtube.com

Марк и Крейг Сандерсы и Дарлен и Диана Неттемейер на первое свидание тоже отправились парами. Почти год отношения длились на расстоянии. Спустя некоторое время братья сделали девушкам предложение. И тоже в один день!

"Мы были взволнованы: если один из нас сделает предложение, что будет думать вторая, когда сестра поделится с ней новостью? Позовут ли ее тоже замуж? Тогда мы решили, что нужно сделать это одновременно",

- говорил Крейг.

Планировать праздник близнецам вместе было легче. Так, в свадебных магазинах Диана мерила одни платья, а Дарлен - другие. Таким образом они быстрее нашли идеальный вариант (девушки были в одинаковых нарядах). В этом случае также и обручальные кольца были одинаковыми.

Две семьи построили себе дома рядом. У них есть общий сад.

Официально дети являются двоюродными братьями и сестрами друг друга, однако генетически их можно было бы считать родными, так как они родились от двух пар близнецов.

Крейг и Диана воспитывают мальчиков-близнецов. Рождения близнецов в семье не ожидали. Вероятность, что у идентичных близнецов появятся на свет идентичные близнецы, была один к миллиону.

Почему близнецы выбирают близнецов?

Согласно мнению клинического психолога Рамани Дарвасула, то, что близнецы, выросшие в одном доме с одним и тем же воспитанием, выбирают партнеров, между которыми много общего, - норма. Помимо этого, установка "быть близнецом" нередко становится частью их идентичности.

В свою очередь, "Мел" ссылается на исследование, проведенное в Швеции в 2012 году среди женатых близнецов. В нем утверждается, что чем более тесно были связаны друг с другом супруги близнецов до свадьбы, тем крепче и спокойнее оказался брак у этих пар.

Так, браки, где вторые половинки принимали братьев- и сестер-близнецов, были намного крепче. В свою очередь, непринятие такого родственника - вторая частая причина развода в таких парах.