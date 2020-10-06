Одинаковые кольца, платья, пары и даже дети: почему близнецы выбирают близнецов?

Двойные свадьбы близнецов выглядят практически идентично: одни и те же кольца, платья и костюмы. Пока одни крутят пальцем у виска, психологи утверждают, что в таких парах нет ничего странного. Почему?
История сестер Дин и братьев Селайерсов
Две пары близнецов - Бриттани и Бриана Дин и Джереми и Джошуа Селайерсы - стали знамениты в 2019 году после того, как продали права на съемку специальной программы о своей двойной свадьбе американской телекомпании TLC.
В августе 2020 года обе пары заявили в Instagram, что одновременно ждут пополнения в семье.
Девушки открыто говорили, что всегда мечтали выйти замуж за близнецов, хоть их окружение не воспринимало эту идею серьезно.
"Людям, у которых нет брата или сестры-близнеца, сложно объяснить особенную связь между нами. Это как появиться на свет вместе со своей родственной душой и считать это естественным положением вещей. Были парни, которые ревновали к нашим с сестрой отношениям. Часто приходилось слышать вопрос: "Чего тебе не хватает?". Я не хотела ранить чьи-то чувства, но старалась быть честной с собой и чувствовала, что не понимаю, почему у вас нет кого-то настолько же значимого, как есть у меня", - приводит слова Бриттани и Брианы издание "Мел".
В свою очередь, братья-близнецы Джереми и Джошуа сделали предложение возлюбленным в один день. Обручальные кольца у девушек, к слову, тоже идентичны - в форме знака бесконечности.
В настоящее время обе семьи живут в одном доме: для близнецов, которые были всю жизнь рядом, это обычно, но, по их признанию, они не понимают, почему людям это кажется странным.
История сестер Неттемейер и братьев Сандерсов
Марк и Крейг Сандерсы и Дарлен и Диана Неттемейер на первое свидание тоже отправились парами. Почти год отношения длились на расстоянии. Спустя некоторое время братья сделали девушкам предложение. И тоже в один день!
- говорил Крейг.
Планировать праздник близнецам вместе было легче. Так, в свадебных магазинах Диана мерила одни платья, а Дарлен - другие. Таким образом они быстрее нашли идеальный вариант (девушки были в одинаковых нарядах). В этом случае также и обручальные кольца были одинаковыми.
Две семьи построили себе дома рядом. У них есть общий сад.
Крейг и Диана воспитывают мальчиков-близнецов. Рождения близнецов в семье не ожидали. Вероятность, что у идентичных близнецов появятся на свет идентичные близнецы, была один к миллиону.
Почему близнецы выбирают близнецов?
Согласно мнению клинического психолога Рамани Дарвасула, то, что близнецы, выросшие в одном доме с одним и тем же воспитанием, выбирают партнеров, между которыми много общего, - норма. Помимо этого, установка "быть близнецом" нередко становится частью их идентичности.
В свою очередь, "Мел" ссылается на исследование, проведенное в Швеции в 2012 году среди женатых близнецов. В нем утверждается, что чем более тесно были связаны друг с другом супруги близнецов до свадьбы, тем крепче и спокойнее оказался брак у этих пар.
Так, браки, где вторые половинки принимали братьев- и сестер-близнецов, были намного крепче. В свою очередь, непринятие такого родственника - вторая частая причина развода в таких парах.
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