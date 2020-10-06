Корреспонденты Би-би-си пробрались в Нагорный Карабах. Вот что они увидели

Древний город Шуша (армяне называют город Шуши) находится всего в 10-15 минутах езды от Степанакерта. С одной стороны, столица Карабаха в низине, а Шуша на горе, так что этот город реже обстреливают. С другой, из-за того, что он находится на горе, тут сложно найти здание с подвалом, где можно было бы укрыться от обстрела.

Из Шуши хорошо видно Степанакерт BBC

В воскресенье в здание культурного центра, где укрывались беженцы, попал снаряд. Правительство НКР заявило, что в результате обстрелов Шуши и Степанакерта только в тот день погибло как минимум четыре мирных жителя.

Из Шуши открывается прекрасный вид на столицу Нагорного Карабаха. Пару часов, что мы снимаем ее, город не обстреливают, но каждое утро и каждый вечер Степанакерт бомбят и, по словам коллег, остающихся в городе, все ожесточеннее и ожесточеннее. Шушу вплоть до воскресенья почти не обстреливали. В местном отеле мы встречаем несколько десятков стариков, которых вывезли из приграничных сел Мартакертского района.

Учительница русского языка Рая Геворкян рассказывает, что рано утром ей позвонил глава муниципалитета и попросил выехать из их села, чтобы избежать лишних жертв среди мирного населения. Выехало около 50 человек.

В Шуше беженцы собираются, в частности, в местной гостинице BBC

"Мы никуда не уезжаем отсюда, просто чтобы лишних погибших не было", - уточняет она. В 1988 году ей пришлось бежать из Азербайджана, в 1992-м - уже из Карабаха, в 2016-м - снова пришлось на время эвакуироваться из республики, сейчас для нее это уже четвертая эвакуация из дома. Двое ее сыновей на фронте, связи с ними нет, живы ли они, она не знает.

Жительница соседнего села Аида Мелканян боится сразу и за сына, который в 18 лет ушел в армию и сейчас находится на фронте, и за брата, который отправился туда же добровольцем.

Несколько дней назад ее брат попал под обстрел и после этого пытается добраться до Степанакерта пешком, потому что никакой транспорт в том направлении уже не ездит. "Когда последний раз звонил, говорил, что не ранен, но я по голосу чувствую, что что-то не так. Уже третий день идут, - жалуется Аида. - Очень кошмарная ситуация, а мир молчит. Бомбят мирных людей в XXI веке, это бесчеловечно".

Подвал гостиницы служит беженцам бомбоубежищем BBC

Пожилой мужчина, увидев микрофон, начинает рассказывать, что его воспитывали на советских поэтах и что при Иосифе Сталине такого бы никогда не произошло.