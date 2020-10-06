Дональд Трамп выписался из больницы

Трамп в маске, вышел из больницы под Вашингтоном с поднятыми вверх большими пальцами рук и сел в машину, которая доставила его к вертолету.

"Скоро мы вернемся на тропу предвыборной кампании !!!", - незадолго до этого написал он в Twitter.

"Ложные новости показывают только фальшивые опросы", - написал он, имея в виду опросы общественного мнения, которые показывают, что он отстает от своего конкурента Джо Байдена на выборах.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Трамп планирует принять участие во вторых дебатах на следующей неделе со своим соперником-демократом Джо Байденом, сообщил его пресс-секретарь Тим Мерто.

"Президент планирует дебаты", - сказал Мерто телеканалу Fox News менее чем через час после того, как Трамп выписался из больницы.

Во второй дискуссии кандидаты должны будут ответить на вопросы избирателей, она состоится 15 октября в Майами.

За последние дни у Байдена было несколько отрицательных тестов на коронавирус, и он выразил готовность принять участие в дебатах, если эксперты в области здравоохранения сочтут это безопасным.

2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

В понедельник, 5 октября, Трамп сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.

США - самая пострадавшая от Covid-19 страна в мире. Около 7,5 миллионов человек были инфицированы и более 210 000 умерли.

Галерея: Трамп покидает больницу