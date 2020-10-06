Вт, 6.10.2020
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"Не позволяйте ему доминировать". Трамп выписался из больницы и призвал не бояться коронавируса
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ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп выписался из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом. Он записал обращение к американцам, в котором призвал сограждан не бояться эпидемии. Видеоролик опубликован в Twitter президента, сообщает "Медуза".

"Я многое узнал о коронавирусе в больнице. Одно можно сказать наверняка: не позволяйте ему доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства - все недавно разработано. 

Я не чувствовал себя настолько хорошо… как я уже говорил ранее - лучше, чем 20 лет назад. Не позволяйте вирусу доминировать, не давайте ему распоряжаться вашей жизнью. Мы - лучшая страна в мире. Все вернется, мы возобновим работу, вновь выйдем на улицы.

Как ваш лидер я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе. Любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я. И я знаю, что есть риск, что есть опасность, но это нормально. Теперь мне лучше. Возможно, у меня выработался иммунитет, я не знаю.

Не позволяйте ему доминировать, выходите на улицы, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире… и вакцины появятся очень скоро", - "Медуза" приводит текст обращения президента США.

В понедельник вечером, 5 октября, президент США Дональд Трамп покинул больницу, в которой он проходил лечение после заражения Covid-19 и незадолго до этого пообещал возобновить президентскую избирательную кампанию, сообщает агентство LETA.

Трамп в маске, вышел из больницы под Вашингтоном с поднятыми вверх большими пальцами рук и сел в машину, которая доставила его к вертолету.

"Скоро мы вернемся на тропу предвыборной кампании !!!", - незадолго до этого написал он в Twitter.

"Ложные новости показывают только фальшивые опросы", - написал он, имея в виду опросы общественного мнения, которые показывают, что он отстает от своего конкурента Джо Байдена на выборах.

Трамп планирует принять участие во вторых дебатах на следующей неделе со своим соперником-демократом Джо Байденом, сообщил его пресс-секретарь Тим Мерто.

"Президент планирует дебаты", - сказал Мерто телеканалу Fox News менее чем через час после того, как Трамп выписался из больницы.

Во второй дискуссии кандидаты должны будут ответить на вопросы избирателей, она состоится 15 октября в Майами.

За последние дни у Байдена было несколько отрицательных тестов на коронавирус, и он выразил готовность принять участие в дебатах, если эксперты в области здравоохранения сочтут это безопасным.

2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

В понедельник, 5 октября, Трамп сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.

США - самая пострадавшая от Covid-19 страна в мире. Около 7,5 миллионов человек были инфицированы и более 210 000 умерли.

Галерея: Трамп покидает больницу

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