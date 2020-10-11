Предатель с пулей в груди: чей портрет висит в кабинете Трампа?

В 2017 году президент США Дональд Трамп сменил роскошные апартаменты в небоскребе Trump Tower на Белый дом. Как и полагается, после каждого "жильца" в резиденции проводится масштабный ремонт, в рамках которого обычно меняют интерьер рабочего кабинета президента США - в соответствии со вкусом нового хозяина. Так, картину с лицом статуи Свободы и полотно работы импрессиониста Гассама, украшавшие стены Овального кабинета при правлении Барака Обамы, сменили на портрет 7-го президента США Эндрю Джексона - узурпатора, заядлого дуэлянта и защитника рабовладельческой системы. Что объединяет Трампа со своим давним предшественником?
Среди всей плеяды американских президентов имя Эндрю Джексона не может остаться незамеченным - занимавший пост с 1829 по 1837 год, он является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Джексон верил в сакральную миссию белых американцев как ядра, формирующего национальную элиту, был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев.
Острый нож
Эндрю Джексон родился в Южной Каролине в марте 1767 года. О его детстве практически ничего не известно, кроме того, что с юных лет он отличался буйным и неугомонным нравом и часто попадал в неприятные истории.
Подростком Эндрю сражался против англичан в войне за независимость США (1775 - 1783 гг.). Когда ему было всего 13 лет, он попал в плен и был заключен под стражу. Однажды, когда он отказался чистить сапоги британскому офицеру, тот ударил его саблей по голове. Шрам, полученный от удара, остался с Джексоном на всю жизнь, как и ненависть к британцам.
Когда война подошла к концу, Джексон отправился изучать право. Несмотря на то, что учеба и науки никогда не давались молодому человеку, он успешно сдал адвокатский экзамен, а после получил должность окружного прокурора в Теннесси. Когда она вступила в число штатов, Джексон участвовал в составлении основных законов нового штата, а после был представителем его в Конгрессе США.
Несмотря на то, что Джексон был юристом, это не мешало ему участвовать в дуэлях. Так, во время одной дуэли пуля засела прямо в его груди в паре сантиметров от сердца, где и оставалась на протяжении всей жизни. Вынуть ее было невозможно, и он до конца своих дней часто кашлял кровью.
Когда в 1804 году Джексон купил плантацию площадью более 400 гектаров, у него уже было 9 рабов - деятельность хлопковой плантации полностью держалась на рабском труде. Чем больше он скупал земли, тем больше нуждался в рабах. В итоге в его владении находилось порядка 150 человек.
Всю свою жизнь Джексон провел в ссорах и стычках. Он считал, что любой, кто не согласен с его мнением, обязательно желает ему зла. Кроме того, он был своеволен и не терпел, когда вмешивались в его дела. Когда началась Англо-американская война (1812-1815 годов), Джексон командовал войсками на Юге и если правительство давало указания его подчиненным, Джексон приказывал не подчиняться, если командует не он.
Несмотря на то, что некоторые индейские племена сражались на стороне американцев, Джексон начал постепенно воплощать в жизнь свой план по изгнанию коренного населения, в результате которого исконные владения индейцев должны были перейти к переселенцам.
Индейцы поделились на два лагеря. Некоторые переняли образ жизни белых, другие продолжили придерживаться своих обычаев. В результате огромные территории перешли во владение плантаторов, которые выращивали хлопок, используя рабский труд.
Условия, которые выдвигал Джексон, и его нежелание идти на малейшие уступки привели к тому, что индейцы стали называть его Острый Нож. Кроме того, Джексон преследовал беглых рабов и развязал Первую Семинольскую войну, в которой войска США сражались с индейцами.
В начале первого периода правления Джексона в Джорджии, Теннесси, Алабаме, Северной Каролине и Флориде жило порядка 120 000 представителей коренных народов. Новые поселенцы хотели завладеть их землями и требовали от правительства США переселить индейцев на другие территории. Несмотря на то, что они угоняли у индейцев скот, грабили поселения и устраивали массовую резню, американское правительство даже не пыталось пресечь эти действия.
Индейцы заключили договор с правительством США о неприкосновенности своих земель, однако после того, как на их территориях было найдено золото, штат Джорджия захватил 4 млн гектаров их земли.
В своих публичных речах президент часто подчеркивал, что коренные племена не могут жить бок о бок с новыми поселенцами: у них отсутствует интеллект, мораль и желание изменить свое положение.
Дорога слез
Вскоре для индейцев была создана новая территория в современной Оклахоме. Первым, в 1831 году, началось выселение чокто. Их заставили отправиться в путь пешком, без еды и других припасов. Позже один из вождей племени говорил о переселении как о "дороге слез и смерти". Спустя несколько лет со своих земель прогнали более 15 000 маскогов. По дороге в резервацию умерли три с половиной тысячи представителей племени.
Насильственные переселения продолжались семь лет. За это время 100 000 представителей коренных народов были изгнаны с мест, где жили их предки. "Дорога слез" погубила 15 000 человек - они умерли от голода и болезней.
Насколько известно, Джексон ни разу не признал, что хоть в чем-то ошибался (учитывая, что отказался финансировать Банк Соединенных Штатов, что привело к его ликвидации и значительно повлияло на экономику страны). В конце жизни он покинул общество и поселился на своей плантации, где и провел последние годы. В завещании он не освободил ни одного из своих рабов.
По стопам Джексона
В последние годы имя 7-го президента США в СМИ появлялось с завидной регулярностью. Одна из главных причин - за 45-м президентом закрепилась репутация политика в "джексоновском" духе. Дональд предан этому амплуа и делает последовательные шаги в данном направлении: не случайно после избрания он посетил могилу Джексона и повесил в своем кабинете его портрет. За что же Трамп так полюбил бунтаря Джексона? Большинство политологов утверждают – они похожи не только по неукротимому темпераменту, но и по идеологии.
Стоит сказать, что Джексон действительно был героем, но исключительно своего времени: он значительно приростил территорию США, присоединил Флориду, защищал права обычных людей, выступая против торговой или земельной аристократии, был единственным президентом США, который "сделал себя сам". Однако Америка сегодня - это совершенно другая страна, и если до середины 60-х фигура Джексона не вызывала никаких вопросов, то сейчас на него смотрят совершенно иначе, поэтому ярое желание Трампа подражать рабовладельцу и стороннику этнических чисток разбивается о стену критики и толерантности современных американцев. И даже потенциальное желание извиниться за ошибки своего предшественника выглядит как надменная шутка, если мероприятие, проводившееся в рамках месяца наследия коренных народов Америки, проходит под пристальным взглядом главного "индийского убийцы".
Материал подготовлен на основе книги финского историка Анри Турунена "Памятники не тем. Правители, не заслужившие славы".