Предатель с пулей в груди: чей портрет висит в кабинете Трампа?

Индейцы поделились на два лагеря. Некоторые переняли образ жизни белых, другие продолжили придерживаться своих обычаев. В результате огромные территории перешли во владение плантаторов, которые выращивали хлопок, используя рабский труд.

Условия, которые выдвигал Джексон, и его нежелание идти на малейшие уступки привели к тому, что индейцы стали называть его Острый Нож. Кроме того, Джексон преследовал беглых рабов и развязал Первую Семинольскую войну, в которой войска США сражались с индейцами.

До сих пор многие представители индейских народов принципиально не используют двадцатидолларовую купюру, поскольку на ней изображен портрет Джексона ФОТО: AP

4 марта 1829 года Эндрю Джексон стал седьмым президентом США. После его назначения начались этнические чистки, что повлекло за собой признание Джексона как одного из самых жестоких правителей США.

В начале первого периода правления Джексона в Джорджии, Теннесси, Алабаме, Северной Каролине и Флориде жило порядка 120 000 представителей коренных народов. Новые поселенцы хотели завладеть их землями и требовали от правительства США переселить индейцев на другие территории. Несмотря на то, что они угоняли у индейцев скот, грабили поселения и устраивали массовую резню, американское правительство даже не пыталось пресечь эти действия.

Индейцы заключили договор с правительством США о неприкосновенности своих земель, однако после того, как на их территориях было найдено золото, штат Джорджия захватил 4 млн гектаров их земли.

Джексон и не думал благодарить индейцев, которые в свое время сражались на его стороне и практически спасли ему жизнь, - наоборот, он их предал.

В своих публичных речах президент часто подчеркивал, что коренные племена не могут жить бок о бок с новыми поселенцами: у них отсутствует интеллект, мораль и желание изменить свое положение.

Дорога слез

Вскоре для индейцев была создана новая территория в современной Оклахоме. Первым, в 1831 году, началось выселение чокто. Их заставили отправиться в путь пешком, без еды и других припасов. Позже один из вождей племени говорил о переселении как о "дороге слез и смерти". Спустя несколько лет со своих земель прогнали более 15 000 маскогов. По дороге в резервацию умерли три с половиной тысячи представителей племени.

Насильственные переселения продолжались семь лет. За это время 100 000 представителей коренных народов были изгнаны с мест, где жили их предки. "Дорога слез" погубила 15 000 человек - они умерли от голода и болезней.

Насколько известно, Джексон ни разу не признал, что хоть в чем-то ошибался (учитывая, что отказался финансировать Банк Соединенных Штатов, что привело к его ликвидации и значительно повлияло на экономику страны). В конце жизни он покинул общество и поселился на своей плантации, где и провел последние годы. В завещании он не освободил ни одного из своих рабов.

По стопам Джексона

В последние годы имя 7-го президента США в СМИ появлялось с завидной регулярностью. Одна из главных причин - за 45-м президентом закрепилась репутация политика в "джексоновском" духе. Дональд предан этому амплуа и делает последовательные шаги в данном направлении: не случайно после избрания он посетил могилу Джексона и повесил в своем кабинете его портрет. За что же Трамп так полюбил бунтаря Джексона? Большинство политологов утверждают – они похожи не только по неукротимому темпераменту, но и по идеологии.

Стоит сказать, что Джексон действительно был героем, но исключительно своего времени: он значительно приростил территорию США, присоединил Флориду, защищал права обычных людей, выступая против торговой или земельной аристократии, был единственным президентом США, который "сделал себя сам". Однако Америка сегодня - это совершенно другая страна, и если до середины 60-х фигура Джексона не вызывала никаких вопросов, то сейчас на него смотрят совершенно иначе, поэтому ярое желание Трампа подражать рабовладельцу и стороннику этнических чисток разбивается о стену критики и толерантности современных американцев. И даже потенциальное желание извиниться за ошибки своего предшественника выглядит как надменная шутка, если мероприятие, проводившееся в рамках месяца наследия коренных народов Америки, проходит под пристальным взглядом главного "индийского убийцы".

Мероприятие, посвященное шифровальщикам Второй мировой войны из племени навахо. ФОТО: AP