Вт, 6.10.2020
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Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере
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В Большом Московском цирке смотритель умер после нападения медведя

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В понедельник, 5 октября, медведь напал на смотрителя в Большом Московском цирке, мужчина от полученных травм умер в реанимации, сообщает ТАСС.

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту нападения медведя на работника цирка, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Медведь напал на работника цирка, когда тот зашел в вольер. Мужчина умер в больнице.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности", - сказала Нефедова.

По данным ТАСС, погибший был смотрителем. В момент нападения дрессировщика рядом не было.

Большой Московский цирк считается крупнейшим в Европе. Цирк был открыт в 1971 году. В зрительном зале могут разместиться до 3,4 тысячи человек.

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