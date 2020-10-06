В Большом Московском цирке смотритель умер после нападения медведя

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту нападения медведя на работника цирка, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Медведь напал на работника цирка, когда тот зашел в вольер. Мужчина умер в больнице.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности", - сказала Нефедова.

По данным ТАСС, погибший был смотрителем. В момент нападения дрессировщика рядом не было.

Большой Московский цирк считается крупнейшим в Европе. Цирк был открыт в 1971 году. В зрительном зале могут разместиться до 3,4 тысячи человек.