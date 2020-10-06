Простой вопрос: полезно ли есть пельмени?

Качественные пельмени содержат только натуральные компоненты. Тесто включает в себя воду, яйца и пшеничную муку. В качестве начинки обычно рубленая баранина, свинина или говядина. Кроме того, пельмени бывают с начинкой из грибов, мяса птицы, морепродуктов и рыбы.

Домашние пельмени с мясом - ценный источник белка и полезных веществ:

витамины РР, D, группы В, А, Е, С, кобальт, магний, железо, медь, селен, цинк.

Пельмени с начинкой из рыбы или морепродуктов содержат большое количество йода и фосфора. Средняя калорийность данного продукт составляет около 225 ккал на 100 г. Регулярное умеренное употребление домашних пельменей полезно для сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной и иммунной систем.

Однако нужно помнить, что чрезмерное употребление пельменей может вызвать запор, ожирение и развитие атеросклероза. Также при употреблении данного продукта лучше воздержаться от масла, кетчупа, майонеза и различных приправ.

Данная комбинация способствует быстрому набору веса, сильно нагружает пищеварительную систему, а также негативно отражается на здоровье сердца и сосудов.

Говоря о том, что сочетание теста и мяса негативно сказывается на фигуре, большинство экспертов сходятся во мнении, что пельмени следует употреблять в первой половине дня, в сочетании с овощами, кроме того - не больше двух раз в неделю. Если блюдо было подано на ужин, то это должно произойти не позднее чем за 3-3,5 часа до сна.

Покупая пельмени в магазине, нужно обращать внимание на их состав, поскольку большая часть производителей используют различные вредные химические добавки и усилители вкуса. Важно обратить внимание и на количество соли и сахара в составе.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина ответила thequestion на вопрос о том, можно ли есть пельмени каждый день, так:

"(...) Если еще тесто сделано из муки твердых сортов и не разваливается при варке - это нормальный продукт для ежедневного рациона. Если тесто мягкое, оно, как и белый хлеб, провоцирует повышение уровня глюкозы в крови и выброс инсулина. Постоянное повышение его в крови - яд для наших сосудов, и в этом случае, если мы постоянно едим такое тесто, в конечном итоге поджелудочная будет выдавать сразу много инсулина, что приводит к истощению поджелудочной. Если пельмени из твердых сортов - можно, потому что минералы, витамины группы В будут сохраняться. Ну и мясо должно быть качественное. Ничего страшного не произойдет, если человек такие пельмени будет есть каждый день".

Основные выводы: старайтесь готовить пельмени сами, поскольку так вы будете уверены в качестве используемых продуктов, не употребляйте их в сочетании с различными соусами, а если покупаете в магазине - внимательно изучите состав.