В России задержан военнослужащий за передачу секретных сведений эстонским спецслужбам

В Смоленске по подозрению в госизмене задержан российский военнослужащий, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
В Пскове также задержали брата подозреваемого, который постоянно проживающий на территории Эстонии. По сведениям спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, наказание по которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.
Оба подозреваемых находятся под арестом.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!