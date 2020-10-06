В России задержан военнослужащий за передачу секретных сведений эстонским спецслужбам

В Пскове также задержали брата подозреваемого, который постоянно проживающий на территории Эстонии. По сведениям спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, наказание по которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.

Оба подозреваемых находятся под арестом.