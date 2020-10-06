Вт, 6.10.2020
Я надену цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработаю доверие рижан, и на следующих выборах Рижской думы во второй раз буду избран мэром столицы. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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В России задержан военнослужащий за передачу секретных сведений эстонским спецслужбам

ФОТО: pixabay.com

В Смоленске по подозрению в госизмене задержан российский военнослужащий, сообщает "Медуза" со ссылкой на  источник.

В Пскове также задержали брата подозреваемого, который постоянно проживающий на территории Эстонии. По сведениям спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, наказание по которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.

Оба подозреваемых находятся под арестом.

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