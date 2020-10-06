Самая быстрая революция: спикер парламента Кыргызстана ушел в отставку

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Спикер парламента Кыргызстана ушел в отставку

Спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастан Джумабеков подал в отставку, пишет кыргызская служба Радио Свобода.

Его отставку приняли на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук". По данным издания, в нем принимают участие более 20 депутатов, однако многие депутаты голосовали по доверенности.

Парламентарии затем избрали нового спикера – им стал член фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Пока неизвестно, сколько точно голосов было отдано за его кандидатуру.

Как сообщают 24.kg и Kaktus.media, действующий премьер-министр Кубатбек Боронов также подал в отставку.

Мыктыбек Абдылдаев сообщил, что коалиция парламентского большинства выдвинула на должность премьер-министра Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав правительства. До утверждения в парламенте его кандидатуры он будет исполнять обязанности главы правительства.

Абдылдаев не уточнил, от кого представлен Жапаров и когда Жогорку Кенеш проведет голосование по утверждению его кандидатуры на пост премьер-министра.

Кыргызская служба Радио Свобода указывает, что за выдвижение кандидатуры Садыра Жапарова на должность премьер-министра проголосовали только присутствовавшие в отеле депутаты.

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