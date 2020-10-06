Вт, 6.10.2020
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Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро
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"Cитуация стремительно ухудшается": Финляндия готовит пакет экстренных мер для борьбы с Covid-19

Премьер-министр Финляндии Санна Марин.

ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляет, что министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит для правительства масштабный пакет мер для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, пишет Rus.Postimees со ссылкой на YLE.

Комплекс действий будет внесен на рассмотрение правительства, вероятно, уже на следующей неделе, сообщает в Twitter Марин.

По словам премьер-министра, эпидемиологическая ситуация в стране стремительно ухудшается.

В понедельник вечером министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что в ближайшее время изменятся, по меньшей мере, ограничения на поездки.

В столичном регионе усилен масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Координационная группа по борьбе с коронаэпидемией рекомендует частным предприятиям обязать своих клиентов везде носить маски.

За последние сутки в Финляндии зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. Это - рекордное число заражений за один день. Предыдущий рекорд был установлен в апреле.

Общее число инфицированных Covid-19 с момента начала эпидемии теперь составляет 10929 человек.

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