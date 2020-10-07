Латвия отозвала для консультаций своего посла в Беларуси

В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза (ЕС) Латвия для консультаций отзывает своего посла из Беларуси Эйнара Семаниса. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Solidarizējoties ar Eiropas Savienības kolēģiem, Latvija uz konsultācijām atsauc Latvijas vēstnieku Baltkrievijā— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 7, 2020
Напомним, в понедельник об отзыве своих послов из Беларуси объявили Литва и Польша.
Это произошло спустя три дня после того, как Беларусь отозвала своих послов в Литве и Польше в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских чиновников, обвиненных в фальсификации результатов выборов и нарушениях прав человека.
Литва и Польша вызвали особое возмущение президента Беларуси Александра Лукашенко, поддержав белорусские протесты и предоставив убежище оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской.
Отметим, что ранее Сейм Латвии принял постановление, в котором не признает Лукашенко законным президентом Беларуси.