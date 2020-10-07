Латвия отозвала для консультаций своего посла в Беларуси

Напомним, в понедельник об отзыве своих послов из Беларуси объявили Литва и Польша.

Это произошло спустя три дня после того, как Беларусь отозвала своих послов в Литве и Польше в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских чиновников, обвиненных в фальсификации результатов выборов и нарушениях прав человека.