Ср, 7.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Латвия отозвала для консультаций своего посла в Беларуси

Эйнар Семанис - посол Латвии в Беларуси

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза (ЕС) Латвия для консультаций отзывает своего посла из Беларуси Эйнара Семаниса. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Напомним, в понедельник об отзыве своих послов из Беларуси объявили Литва и Польша. 

Это произошло спустя три дня после того, как Беларусь отозвала своих послов в Литве и Польше в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских чиновников, обвиненных в фальсификации результатов выборов и нарушениях прав человека.

​Литва и Польша вызвали особое возмущение президента Беларуси Александра Лукашенко, поддержав белорусские протесты и предоставив убежище оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Отметим, что ранее Сейм Латвии принял постановление, в котором не признает Лукашенко законным президентом Беларуси.

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