Особенно когда одних лекарств недостаточно: как облегчить симптомы простуды

Особая предосторожность - беременным и детям

Если в случае кашля помощь нужна беременной или малышу, надежнее, конечно, прежде всего проконсультироваться с семейным врачом.

Фармацевт может предложить беременной женщине сироп из подорожника, сосновых почек, но чаще всего порекомендует начать с чаев, избегая травяных смесей и отдавая предпочтение отдельным настойкам. "Можно использовать, например, малиновый чай, потому что сушеные листья малины обладают отхаркивающими свойствами. Однако следует учитывать, что малиновый чай может смягчить родовые пути, поэтому не рекомендуется употреблять его много и часто. Хватит одной-двух кружек в день, не дольше трех - пяти дней. Для беременной подойдет чай из чабреца, липовых цветков или ромашки", - советует Эрика Петерсоне.

Для маленького ребенка можно выбрать сироп, содержащий листья плюща, а для ребенка, достигшего двухлетнего возраста, ассортимент и состав средств от кашля уже шире. Детям также важно принимать достаточное количество жидкости.

Повышенная температура

Температура до 38-38,5 градусов свидетельствует о естественной борьбе организма с инфекцией, и такую температуру не требуется понижать медикаментами. Правда, следует следить за самочувствием.

Как понизить высокую температуру?

Младенцам от трехмесячного возраста подойдет ибупрофен или парацетамол (доза - в соответствии с весом ребенка).

Взрослые с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые люди могут выбирать средства, содержащие напроксен или парацетамол, - меньше риск, что они вызовут кардиоваскулярные побочные эффекты.

В первый и второй триместры беременности женщине нельзя употреблять ибупрофен и напроксен, в третьем триместре эти медикаменты тоже противопоказаны. Беременным нельзя употреблять также ацетилсалициловую кислоту.

Насморк

После инфицирования в слизистой носа происходят нарушения действия сосудов и ресничек, образуются кровоизлияния, и слизистая отекает. Помочь можно только облегчить симптомы и позаботиться о том, чтобы не возникали осложнения.

Как облегчить насморк?

Защитные функции слизистой носа поможет сохранить предназначенная для этой цели соленая вода с добавками или без них. Соленую воду нужно использовать два-три раза в день. "Чтобы уменьшить ощущения дискомфорта, допускается использование деконгестантов (это средства, облегчающие дыхание, уменьшающие отек), однако следует учитывать, что они только уменьшают симптомы, а не лечат, причем их нельзя использовать более десяти дней и максимальная суточная доза составляет три впрыскивания. Этих средств следует избегать людям в возрасте — хотя лекарства, сужая кровеносные сосуды, действуют локально, они могут повысить давление, может возникнуть головная боль, нарушения сна, нервозность", - предупреждает фармацевт. Во время беременности также следует стараться избегать деконгестантов, но для здоровья смело можно использовать соляные растворы. Все более популярными становятся также различные тейпы, которые могут помочь облегчить самочувствие.