Особенно когда одних лекарств недостаточно: как облегчить симптомы простуды

Осенью возможность простудиться возрастает в геометрической прогрессии. Что делать, чтобы облегчить симптомы простуды? Рассказывает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
Боли в горле
"Самая распространенная причина - это обширное поверхностное воспаление слизистой глотки, которое вызывают главным образом вирусы. Чувствуется хрипота, зуд, царапанье, боль или отек. Встречаются также боли в горле, вызванные бактериальной инфекцией, с выраженным чувством сухости, першением. Нередко боли в горле сопровождаются и другими симптомами - насморком, чиханием, хрипотой или кашлем", - поясняет фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
Что делать, если болит горло?
Для облегчения боли можно полоскать горло настойкой чабреца, шалфея, календулы, слабым соляным раствором или продающимся в аптеке средством - фурагином.
"Во время болей в горле не рекомендуется нагружать голос шепотом. Желательно соблюдать режим покоя, использовать сосательные таблетки или аэрозоль для горла, содержащие исландский мох, облепиху, календулу или масло зверобоя. Однако излишек только в убыток! Не надо перебарщивать и сосать таблетки непрерывно или пить горячий чай - такое излишнее усердие только еще больше раздражает воспаленную слизистую", - говорит фармацевт.
В случае сильной боли в горле можно использовать препарат, содержащий комбинацию антибактериальных веществ и анестезии - они ненадолго уменьшат чувство дискомфорта. Чтобы активные вещества сохранялись на слизистой горла и рта, 10-15 минут после применения аэрозолей или таблетки не рекомендуется пить и есть.
Кашель
Если кашель длится менее трех недель, то это острый кашель, и чаще всего его возбудителем действительно является вирусная инфекция дыхательных путей. Если кашель не проходит дольше восьми недель, он уже считается хроническим. С хроническим кашлем сложно - у него может не быть связи с простудой, так как хронический кашель может вызвать, например, длительно повышенная кислотность желудка, курение, аллергия, бронхиальная астма или ХОБЛ, кашель может быть также побочным эффектом каких-либо лекарств.
При обращении за помощью в аптеку фармацевт, скорее всего, попытается выяснить, в каких условиях начался кашель, что его провоцирует или успокаивает, есть ли при кашле мокрота, есть ли насморк, повышенная температура, головная боль, боль в груди.
Что поможет для отхаркивания?
"Если необходимо стимулировать отхаркивание, можно выбрать какое-либо муколитическое средство. При их использовании нужно принимать также достаточное количество жидкости. Следует учитывать, что при выведении мокроты из организма кашель может стать более интенсивным.
Не рекомендуется использовать муколитическое средство прямо перед сном. Это было бы допустимо в небольших дозах только в том случае, если кашель был интенсивным на протяжении всего дня и из-за этого возникают трудности с засыпанием. Не стоит использовать это средство вместе с лекарствами, подавляющими рефлекс кашля (например, кодеином), так как такая комбинация может способствовать накоплению секрета", - говорит фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне. От кашля можно выбирать средства, в состав которых входит природное сырье, например тимьян, листья плюща, корень примулы, подорожник. В клинических исследованиях доказано, что они обладают уменьшающим кашель действием, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Особая предосторожность - беременным и детям
Если в случае кашля помощь нужна беременной или малышу, надежнее, конечно, прежде всего проконсультироваться с семейным врачом.
Фармацевт может предложить беременной женщине сироп из подорожника, сосновых почек, но чаще всего порекомендует начать с чаев, избегая травяных смесей и отдавая предпочтение отдельным настойкам. "Можно использовать, например, малиновый чай, потому что сушеные листья малины обладают отхаркивающими свойствами. Однако следует учитывать, что малиновый чай может смягчить родовые пути, поэтому не рекомендуется употреблять его много и часто. Хватит одной-двух кружек в день, не дольше трех - пяти дней. Для беременной подойдет чай из чабреца, липовых цветков или ромашки", - советует Эрика Петерсоне.
Для маленького ребенка можно выбрать сироп, содержащий листья плюща, а для ребенка, достигшего двухлетнего возраста, ассортимент и состав средств от кашля уже шире. Детям также важно принимать достаточное количество жидкости.
Повышенная температура
Температура до 38-38,5 градусов свидетельствует о естественной борьбе организма с инфекцией, и такую температуру не требуется понижать медикаментами. Правда, следует следить за самочувствием.
Как понизить высокую температуру?
Младенцам от трехмесячного возраста подойдет ибупрофен или парацетамол (доза - в соответствии с весом ребенка).
Взрослые с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые люди могут выбирать средства, содержащие напроксен или парацетамол, - меньше риск, что они вызовут кардиоваскулярные побочные эффекты.
В первый и второй триместры беременности женщине нельзя употреблять ибупрофен и напроксен, в третьем триместре эти медикаменты тоже противопоказаны. Беременным нельзя употреблять также ацетилсалициловую кислоту.
Насморк
После инфицирования в слизистой носа происходят нарушения действия сосудов и ресничек, образуются кровоизлияния, и слизистая отекает. Помочь можно только облегчить симптомы и позаботиться о том, чтобы не возникали осложнения.
Как облегчить насморк?
Защитные функции слизистой носа поможет сохранить предназначенная для этой цели соленая вода с добавками или без них. Соленую воду нужно использовать два-три раза в день. "Чтобы уменьшить ощущения дискомфорта, допускается использование деконгестантов (это средства, облегчающие дыхание, уменьшающие отек), однако следует учитывать, что они только уменьшают симптомы, а не лечат, причем их нельзя использовать более десяти дней и максимальная суточная доза составляет три впрыскивания. Этих средств следует избегать людям в возрасте — хотя лекарства, сужая кровеносные сосуды, действуют локально, они могут повысить давление, может возникнуть головная боль, нарушения сна, нервозность", - предупреждает фармацевт. Во время беременности также следует стараться избегать деконгестантов, но для здоровья смело можно использовать соляные растворы. Все более популярными становятся также различные тейпы, которые могут помочь облегчить самочувствие.
Фармацевт напоминает: "Надо помнить, что насморк - это не только симптом вирусных инфекций. Ему может способствовать также быстрое изменение температуры (при выходе из помещения на улицу), аллергическая реакция, гормональные изменения, возможен также медикаментозный и вызванный гормональными колебаниями во время беременности ринит.
Для профилактики насморка пригодятся средства на базе масла, присутствующие в составе которых вещества, например масло чайного дерева, календулы, прополиса, эвкалипта, мяты, эхинацеи, обладают антибактериальными и стимулирующими иммунную систему свойствами".
Одних лекарств недостаточно!
Вот что советует фармацевт для заботы об организме во время болезни!
- Надо пить много воды, потому что она помогает разжижать мокроту, выводит из организма побочные продукты инфекции.
- Полезны будут ингаляции - так дыхательные пути увлажняются, организм лучше справляется с инфекцией. Правда, ингаляции паров травяных чаев можно делать только тогда, когда нет повышенной температуры.
- Надо употреблять витамины и микроэлементы - витамин C, цинк и селен.
- Качественный отдых, хороший сон необходимы потому, что вирусная инфекция дает нагрузку на организм. Надо позволить ему восстановить силы.
- Дыхательные упражнения поддерживают и восстанавливают функциональные способности легких, дают организму энергию - даже пять-десять минут упражнений в день пойдут на пользу здоровью.
- Самое время ограничить или бросить курение.
Внимание - Covid-19!
Ощутив симптомы простуды, надо быть внимательным - почти все вышеописанные симптомы могут развиваться и из-за инфекции нового коронавируса. Стоит проконсультироваться с семейным врачом или сдать анализы на Covid-19, если:
- температура тела более 38 градусов, и она несколько дней не уменьшается;
- болит горло;
- пропадает ощущение вкуса, обоняние;
- есть ощутимые боли в груди;
- трудно говорить;
- есть усиленное потоотделение;
- в мокроте есть кровь;
- мучает нехватка дыхания;
- симптомы развиваются стремительно и добавляются головная боль, чувствительность к свету, боли в мышцах, расстройства дефекации или тошнота.