Ср, 7.10.2020
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Алексей Навальный
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Пабрикс назвал отрицательную сторону чрезмерной борьбы с отмыванием денег

Артис Пабрикс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Чрезмерная борьба Латвии против легализации преступно нажитых средств осложняет выполнение задач, включенных в концепцию государственной обороны, и под ударом находится долгосрочная политика оборонной отрасли, указал в заявлении для прессы министр обороны Артис Пабрикс.

Он признал, что за очень короткий срок ответственные органы провели огромную работу по борьбе с финансовыми преступлениями. Но этот процесс имеет и другую сторону - осложняет для инвесторов возможности бизнеса.

Министру непонятно, почему банки без ясно сформулированных аргументов отказывают в финансировании, открытии счетов или даже закрывают счета некоторым добросовестным и проверенным оборонным предприятиям.

В результате предприятия вынуждены регистрироваться за границей или пользоваться услугами иностранных финансовых учреждений.

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По мнению Пабрикса, теперь нужно делать следующий шаг, когда уже "очищенную" систему нужно стимулировать на развитие, создать такие механизмы, которые мотивировали бы предпринимателей работать и развиваться в Латвии, содействовали бы интересу к латвийскому рынку.

Система должна своевременно выявить тех, что хочет использовать финансовые организации для незаконных целей, но их задача в том, чтобы обслуживать предпринимателей, а не бороться с ними.

"В здоровый организм внедрен вирус страха. Мы попали в абсурдную ситуацию, когда честный предприниматель должен доказывать, что не виноват",

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- заявил Пабрикс.

Минобороны информировало о своей позиции правительство, а также проконсультировалось с надзорными органами и крупнейшими банками.

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