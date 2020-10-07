Пабрикс назвал отрицательную сторону чрезмерной борьбы с отмыванием денег

Он признал, что за очень короткий срок ответственные органы провели огромную работу по борьбе с финансовыми преступлениями. Но этот процесс имеет и другую сторону - осложняет для инвесторов возможности бизнеса.

Министру непонятно, почему банки без ясно сформулированных аргументов отказывают в финансировании, открытии счетов или даже закрывают счета некоторым добросовестным и проверенным оборонным предприятиям.

В результате предприятия вынуждены регистрироваться за границей или пользоваться услугами иностранных финансовых учреждений.

По мнению Пабрикса, теперь нужно делать следующий шаг, когда уже "очищенную" систему нужно стимулировать на развитие, создать такие механизмы, которые мотивировали бы предпринимателей работать и развиваться в Латвии, содействовали бы интересу к латвийскому рынку.

Система должна своевременно выявить тех, что хочет использовать финансовые организации для незаконных целей, но их задача в том, чтобы обслуживать предпринимателей, а не бороться с ними.

"В здоровый организм внедрен вирус страха. Мы попали в абсурдную ситуацию, когда честный предприниматель должен доказывать, что не виноват",

- заявил Пабрикс.