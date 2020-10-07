Радио Baltkom оштрафовано на 10,5 тысяч евро за скрытую предвыборную агитацию

Как агентству LETA сообщили в НСЭСМИ, радио Baltkom было оштрафовано за неразрешенную рекламу партий "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Альтернатива", а также кандидатов этих партий.

Одно нарушение было зафиксировано в эфире передачи "Утро на Baltkom" 28 июля 2020 года, когда гостьей передачи была кандидат ЧСР на выборах Наталья Тумшевиц-Эргле, которая была приглашена в качестве патронессы "Рижского бала", что не помешало ей агитировать за ЧСР и кандидатов партии.

Как пояснили в совете, радио Baltkom обязано предотвращать подобные нарушения, поэтому радиостанция оштрафована на 5 тыс. евро. 2

Второй штраф в размере 5 тыс. евро применен к Baltkom в связи со скрытой предвыборной агитацией в передаче "Утро на Baltkom" 7 июля, когда транслировалось интервью с кандидатом ЧСР Натальей Аболой, которая была представлена как тележурналист и продюсер. В эфире передачи Абола также агитировала за свою партию и ее кандидатов.

Еще на 500 евро радио Baltkom оштрафовано за скрытую рекламу партии "Альтернатива" в программах "Утро на Baltkom" 12 и 19 августа.

Как сообщалось, НСЭСМИ ранее уже оштрафовал радио Baltkom на 11,4 тыс. евро за неразрешенную предвыборную агитацию перед выборами в Рижскую думу. Этот штраф радиостанция оспорила в суде.