"Надо подкинуть Дане для смелости". Рейзниеце-Озола о прозвучавшем "в банях Тауреню"

Для контекста поясним - недавно передача De facto на LTV сообщила, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с прозвучавшим в так называемых разговорах "в банях Тауреню" допрашивало и Дану Рейзниеце-Озолу.

В конкретном эпизоде собеседниками Мариса Мартинсонса в 2015 году были председатель правления Latvenergo Арис Жигурс и бывший член правления компании Марис Куницкис. Беседа шла о планах Мартинсонса в Италии "встретиться с Даной" (как выяснилось - Рейзниеце-Озолой), которой, по мнению Жигурса, надо "подкинуть для храбрости" в контексте конкурса в правление Latvenergo. На это Мартинсонс ответил, что так и сделает - "за каждого - по 50" (возможно, имелось в виду 50 000 евро). Далее прозвучало, что Мартинсонс встретится с Даной 15-16 августа в Италии.

На тот момент Рейзниеце-Озола была министром экономики, а срок полномочий Жигурса и Куницкиса в Latvenergo той осенью подходил к концу.

Однако, как стало известно на днях, уголовный процесс впоследствии был закрыт, так как не было получено никаких доказательств. Как сообщили в De facto, KNAB не удалось доказать платежи Дане Рейзниеце-Озоле или другим должностным лицам Latvenergo.

Как отчитался KNAB, несмотря на то, что с 13 по 16 августа 2015 года и Рейзниеце-Озола, и Мартинсонс находились недалеко от Милана, никакой другой информации, подтверждающей их встречи, не имеется.

Сама политик дала показания, что не встречалась с Мартинсонсом в Италии, а также и в Латвии он не искал с ней встречи, и более того - никто к ней не обращался с предложением о такой встрече.

В интервью Latvijas Avīze Рейзниеце-Озола частную беседу мужчин, в которой всплыло ее имя, прокомментировала так:

"Это хороший пример, который показывает, что латвийская политика часто является "играми мачо", когда мужики делят влияние и власть либо в сауне, либо куря сигару и попивая коньяк в клубах.

Женщине там нет места. В лучшем случае она становится предметом обсуждения.

Говоря обо мне - те, кто работал со мной, знают, насколько самостоятельно я принимаю решения, и меня нельзя дергать за ниточки или как-либо еще. Как женщина я симпатизирую своим коллегам из любой политической силы, которые умны, сильны и не теряют своей женственности в этом "волчьем мире", называемом политикой".