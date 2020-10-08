"Надо подкинуть Дане для смелости". Рейзниеце-Озола о прозвучавшем "в банях Тауреню"

"Надо подкинуть Дане для смелости" - в интервью изданию Latvijas Avīze депутат Сейма и экс-министр экономики и финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) среди прочего прокомментировала эту фразу, прозвучавшую в ее адрес в рамках обнародованных De facto знаменитых разговоров "в банях Тауреню".
Для контекста поясним - недавно передача De facto на LTV сообщила, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с прозвучавшим в так называемых разговорах "в банях Тауреню" допрашивало и Дану Рейзниеце-Озолу.
В конкретном эпизоде собеседниками Мариса Мартинсонса в 2015 году были председатель правления Latvenergo Арис Жигурс и бывший член правления компании Марис Куницкис. Беседа шла о планах Мартинсонса в Италии "встретиться с Даной" (как выяснилось - Рейзниеце-Озолой), которой, по мнению Жигурса, надо "подкинуть для храбрости" в контексте конкурса в правление Latvenergo. На это Мартинсонс ответил, что так и сделает - "за каждого - по 50" (возможно, имелось в виду 50 000 евро). Далее прозвучало, что Мартинсонс встретится с Даной 15-16 августа в Италии.
На тот момент Рейзниеце-Озола была министром экономики, а срок полномочий Жигурса и Куницкиса в Latvenergo той осенью подходил к концу.
Однако, как стало известно на днях, уголовный процесс впоследствии был закрыт, так как не было получено никаких доказательств. Как сообщили в De facto, KNAB не удалось доказать платежи Дане Рейзниеце-Озоле или другим должностным лицам Latvenergo.
Как отчитался KNAB, несмотря на то, что с 13 по 16 августа 2015 года и Рейзниеце-Озола, и Мартинсонс находились недалеко от Милана, никакой другой информации, подтверждающей их встречи, не имеется.
Сама политик дала показания, что не встречалась с Мартинсонсом в Италии, а также и в Латвии он не искал с ней встречи, и более того - никто к ней не обращался с предложением о такой встрече.
В интервью Latvijas Avīze Рейзниеце-Озола частную беседу мужчин, в которой всплыло ее имя, прокомментировала так:
Женщине там нет места. В лучшем случае она становится предметом обсуждения.
Говоря обо мне - те, кто работал со мной, знают, насколько самостоятельно я принимаю решения, и меня нельзя дергать за ниточки или как-либо еще. Как женщина я симпатизирую своим коллегам из любой политической силы, которые умны, сильны и не теряют своей женственности в этом "волчьем мире", называемом политикой".
Контекст:
- Жигурс и Куницкис в тот год были повторно утверждены на последующий срок в правлении Latvenergo.
- Не получив доказательств о возможной взятке, KNAB недавно закрыл уголовное дело о так называемых разговорах "в банях Тауреню".
- По информации СМИ, разговоры "в банях Тауреню" послужили поводом для расследования нескольких громких уголовных дел в Латвии.
- По неофициальной информации Diena, разговоры "в банях Тауреню" были использованы в деле против экс-президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.
- Nekā personīga рассказывала, что подслушанные разговоры "в банях Тауреню" стали ниточкой для расследования коррупционных схем и в муниципальной компании Rīgas satiksme.
- В политических кулуарах поговаривают, что уже прозвучавшие дела - далеко не единственные, о которых говорилось "в банях Тауреню", и их обнародование может попортить отдельные политические карьеры.